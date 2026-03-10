Retrogradni Jupiter 10. marta daruje obilje i materijalni uspeh za 4 znaka, veoma brzo će zablistati

Tokom Jupiterove retrogradnosti, više gledamo lični rast. Retrogradni Jupiter 10. marta daruje obilje za Ribe, Blizance, Škorpiju i Raka.
Retrogradni Jupiter 10. marta 2026. godine menja život ova četiri horoskopska. Astrolozi nazivaju Jupiter većim benefitom jer daruje obilje i materijalni uspeh, sreću i blagostanje, radost i pozitivnost.
Jupiter je retrogradan od novembra 2025. godine. Tokom Jupiterove retrogradnosti, više se fokusiramo na lični i unutrašnji rast nego na stvari koje su izvan nas ili materijalni rast, čak i podsvesno. Jupiterova retrogradnost nam pomaže da radimo na pitanjima koja se tiču lične sreće.
Retrogradnost Jupitera je vreme da se povučete i pogledate širu sliku. To ne znači gubitak, već je sličnije pametnom radu i usmeravanju svojih postupaka duž najprofitabilnijih i najsrećnijih linija. One se generalno koriste kada Jupiter krene direktno.
Dobra vest je da će, kada Jupiter konačno krene direktno 10. marta, život postati mnogo bolji. Naročito za ove astrološke znake. Jupiter se smatra uzvišenim u Raku, što znači da može izraziti svoj puni potencijal.
Kada je Jupiter direktan u Raku, osećamo se povezanije sa svojim emocijama i domom, i osećamo se emocionalno sigurnije i negovanije.
1. Rak – vaše vreme da zablistate
Jupiter je u vašoj prvoj kući što znači da je njegova retrogradnost uticala na vas lično. Naime, prva kuća predstavlja vaše ja. Jupiter u Raku predstavlja značajan 12-godišnji ciklus povećanog samopouzdanja i rasta.
Fokusirani ste na samousavršavanje i napredovanje. Jupiter koji se okreće u ovom znaku izvlači vaše najpozitivnije kvalitete.
Život postaje mnogo bolji za vas kada se Jupiterova retrogradnost završi. Imaćete veće šanse za lični uspeh u mnogim poduhvatima koji mogu uključivati posao, veze i fizičko zdravlje. Osećate se opuštenije i kao da je sreća na vašoj strani. Ili se možete naći na pravom mestu u pravo vreme da iskoristite nove prilike.
Generalno, osećaćete se više kao vi. Ovo je vaše vreme da zablistate u svetu i budete ono što zaista jeste.
2. Blizanci – rastu samopouzdanje i finansije
Retrogradni Jupiter 10. marta je retrogradan u vašoj drugoj kući novca, Blizancima, stavljajući veći fokus na finansije i finansijski rast, kao i na opipljive resurse. Život postaje mnogo bolji za vas kako postaje direktan i prilike koje ste čekali se pojavljuju.
Mogli biste dobiti povišicu ili unapređenje. Generalno, osećate se pozitivnije u vezi sa finansijama i svojom sposobnošću da generišete obilje.
Pošto druga kuća takođe uključuje samopoštovanje, kada Jupiter retrogradno prođe, lakše vam je da se oslobodite svih problema koji su vas sputavali. Ili da preispitate način na koji gledate na sebe i pozitivnije sagledate sve svoje sposobnosti i atribute.
Vaše samopouzdanje raste, pomažući vam da napredujete u materijalnom svetu. Bićete srećniji sa svojim unutrašnjim samopouzdanjem.
3. Škorpija – ogroman rast na intelektualnom polju
Vi ste srodni vodeni znak, tako da je Jupiter u Raku veoma kompatibilan i srećan dok tranzitira kroz vašu devetu kuću. Ponekad se deveta kuća zanemaruje, ali igra važnu ulogu jer je kuća ideja. Vlada duhovnošću i filozofijom, obrazovanjem i učenjem, putovanjima i poslovima poput emitovanja, izdavaštva i IT industrije, zajedno sa pravom.
Život postaje mnogo bolji za vas kada se Jupiter retrogradno završi. Doživećete ogroman rast u smislu mudrosti, duhovnosti, pravnih ishoda, sreće i obrazovanja, bilo da je formalno ili zasnovano na ličnom interesovanju i intelektualnom rastu. Inspirisani ste da pohađate časove, idete na seminare ili čitate ili učite predmete koji vas zanimaju radi sopstvenih informacija i zadovoljstva.
Deveta kuća takođe vlada putovanjima, tako da je verovatno da ćete negde putovati ili čak napraviti značajnu selidbu na velike udaljenosti. U većoj meri usavršavate svoje mesto u svetu.
4. Ribe – često srećete značajne ljude
Retrogradni Jupiter 10. marta tranzitira kroz vašu petu kuću ljubavi i prijateljstava. Život postaje mnogo bolji za vas kada se okrene direktno i ove stvari krenu uzlazno. Jupiter provodi celu godinu u ovoj kući, i ako ste slobodni ili tražite, retko prođe bez susreta sa nekim značajnim.
Sa ovim položajem često srećemo ljude u koje se zaljubljujemo ili koji su značajni u našoj budućnosti. Ako ste već u vezi, doživljavate više radosti i romantike.
Ovo je takođe kuća prijateljstva, kreativnosti i dece. Vaš krug prijatelja može se povećati kako se budete više zabavljali, više izlazili i uživali u više zabave, jer je to i kuća zadovoljstva i lepih trenutaka.
Ako ste kreativni, ovaj položaj je od velike koristi i poboljšava ne samo vašu kreativnost već i vaše mogućnosti da je ispoljite.
(Krstarica/YourTango)
