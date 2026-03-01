Retrogradni Jupiter donosi finansijski zamah, 3 znaka obogatiće se od 1. marta

Retrogradni Jupiter donosi Raku, Strelcu i Biku energiju potrebnu za finansijski uspeh. Izobilje i finansijska sigurnost počinje 1. marta.

Tri horoskopska znaka privlače veliki finansijski uspeh od 1. marta 2026. godine. Jupiter provodi poslednjih nekoliko dana retrogradno, donoseći snažan pomak u finansijskom zamahu. Retrogradni Jupiter donosi napredak na polju finansija, pre svega kroz upozorenja na štednju.

Ovo je savršeno vreme da shvatimo šta se dešava na našim bankovnim računima. Za neke je ovo zastrašujući koncept, ali za druge je to poziv na buđenje. Retrogradni Jupiter nam daje do znanja da treba da obratimo pažnju.

Obraćanje pažnje čini čuda za ove astrološke znake u nedelju. Jupiter vlada obiljem i rastom. Retrogradna energija ne blokira njegovo obilje. Retrogradni Jupiter donosi pomoć. Naime, on jednostavno pomaže da shvatimo koje poteze treba da napravimo. 1. marta prvo razmišljamo, a zatim trošimo. Zbog toga privlačimo veliki finansijski uspeh.

1. Bik – razmišljate o izobilju

Oduvek ste ozbiljno shvatali svoje finansije jer je, po vašem mišljenju, bogatstvo vaša sudbina. Možda sada nemate ništa, ili ste možda na dobrom putu da izgradite nešto veliko. U svakom slučaju, vaš način razmišljanja o izobilju će vam pomoći da postignete najveći uspeh.

Pošto je Jupiter retrogradan, vidite da prirodno privlačite pomoćnike. Postoje ljudi u vašem životu koji žele da vas vode kroz vaše finansijsko putovanje i žele da budu ljubazni prema vama.

Ljubaznost zaista govori vašim jezikom. 1. marta možete da se obrazujete kako biste mogli da napravite svoj sledeći veliki finansijski potez. Vreme je za nadogradnju! Konačno privlačite veliki finansijski uspeh i to je tako dobar osećaj.

2. Strelac – finansijska sigurnost

Za vas, nedelja je posebna jer ste usavršili svoju ideju uspeha. Neverovatno je šta mala promena perspektive može da učini. Sada se osećate finansijski sigurno i spremni ste da napravite neke velike novčane poteze.

Zamišljajući drugačiji san, iznenada otvarate vrata mogućnosti. Kada se držite nemogućeg standarda, postavljate se za razočaranje. Pa, nema više, Strelče. Spremni ste da se odreknete nerealnih očekivanja i privučete finansijski uspeh.

Tokom retrogradnog Jupitera u nedelju, vidite svetlost. Mala promena u vašim planovima vam omogućava da zamislite veličinu umesto da jurite cilj toliko uzvišeni da ga nikada ne biste mogli dostići. Ovo je vaša velika šansa da to ostvarite, Strelče. Ovo je vaš dan. Ne dozvolite da vam ovaj trenutak prođe.

3. Rak – ispravljate greške iz prošlosti

Trenutno se osećate sigurno. Takođe osećate kao da taj osećaj sigurnosti možete preneti u nešto materijalno. Drugim rečima, 1. marta imate samopouzdanje da napravite izuzetno koristan finansijski potez. To bi čak moglo da vam promeni život.

Pošto ste u prošlosti napravili nekoliko ozbiljno dobrih poteza, razumete šta će se dogoditi. Dobre stvari dolaze onima koji čekaju. Naravno, zvuči kliše, ali uskoro ćete videti dokaz. Vaš finansijski podsticaj je ovde i spremni ste da ga iskoristite.

Tokom retrogradnog Jupitera, razumete šta je pošlo po zlu u prošlosti i ne planirate da ponovo pravite iste greške. Znate tačno šta treba da uradite da biste privukli finansijski uspeh koji tražite. Idite i ostvarite ga!

