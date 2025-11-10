Retrogradni Jupiter testira svaki horoskopski znak od danas pa do 6. marta 2026.

Vaš zadatak je da ne ignorišete signale. Retrogradni Jupiter je tu da Vas uspori – ali samo da biste krenuli dalje sa više snage.

Retrogradni Jupiter od novembra 2025. do 6. marta 2026. nije samo astrološki događaj – to je period u kojem se svaki znak suočava sa sopstvenim unutrašnjim testovima. Ako ste se pitali zašto se određene situacije ponavljaju, ovo je trenutak da ih prepoznate i okrenete u svoju korist.

Retrogradni Jupiter koji traje sve do marta 2026. donosi neočekivane izazove, ali i šansu da ih pretvorite u lični napredak.

Svaki znak dobija svoj test – a Vi imate moć da ga položite.

Šta znači retrogradni Jupiter?

Jupiter, planeta ekspanzije i učenja, u retrogradnom hodu traži da se okrenete unazad i preispitate odluke. To nije kazna, već prilika da se isprave obrasci koji Vas koče.

Testovi za svaki znak tokom retrogradnog Jupitera:

Ovan – suočava se sa strpljenjem. Brzina više ne donosi rezultate, već mudro čekanje.

Bik – test stabilnosti. Bićete izazvani da pustite ono što Vam više ne donosi sigurnost.

Blizanci – komunikacija postaje ogledalo. Vaše reči sada imaju posledice koje ne možete ignorisati.

Rak – emotivni test. Naučićete da granice nisu hladnoća, već zaštita.

Lav – ego na ispitu. Samopouzdanje mora da se zasniva na unutrašnjoj snazi, ne na aplauzu.

Devica – perfekcionizam se lomi. Test je da prihvatite nesavršenost kao deo rasta.

Vaga – odnosi su u fokusu. Bićete izazvani da birate ravnotežu, a ne kompromis po svaku cenu.

Škorpija – kontrola popušta. Test je da naučite poverenje.

Strelac – filozofija života se menja. Jupiter, Vaš vladar, traži da redefinišete šta je zaista sloboda.

Jarac – ambicija na ispitu. Test je da pronađete smisao iza ciljeva, ne samo rezultat.

Vodolija – ideali se proveravaju. Naučićete da razlikujete viziju od iluzije.

Ribe – intuicija se testira. Vaš zadatak je da verujete unutrašnjem glasu, ali bez bežanja od realnosti.

Kako da položite test?

Praktičan savet: vodite dnevnik tokom perioda dok traje retrogradni Jupiter. Zapišite ponavljajuće situacije i osećaje – to su Vaši testovi. Vizualizujte sebe kako ih prevazilazite: mirniji Ovan, slobodniji Bik, iskreniji Blizanci…

Efekat je brz i vidljiv – čim prepoznate obrazac, osećaj olakšanja dolazi odmah.

Retrogradni Jupiter kao prilika

Retrogradni Jupiter koji traje od sada do marta 2026. godine nije prepreka, već poziv na rast. Ako ga shvatite kao test, svaki znak može da izađe jači, mudriji i spremniji za sledeći ciklus.

