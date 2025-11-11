Retrogradni Mekrur u novembru udara jače nego ikad, 4 znaka već osećaju haos!

Retrogradni Merkur od 9. do 29. novembra 2025. donosi izazove za 4 znaka. Saznajte kako da se pripremite i prevaziđete prepreke.

Retrogradni Merkur u novembru 2025. donosi snažne promene, a astrolozi ističu da će četiri znaka posebno osetiti njegov uticaj – Blizanci, Device, Škorpije i Strelčevi.

Period je već počeo i traje od 9. do 29. novembra, dok tzv. pre-senka već deluje od 21. oktobra i produžava se sve do 16. decembra.

Poslednji retrogradni Merkur u 2025. – šta nas očekuje

Retrogradni Merkur je astrološki fenomen koji se često povezuje sa nesporazumima, kašnjenjima i introspektivnim periodima. Iako svi znakovi osećaju njegov uticaj, odabrani horoskopski znaci ulaze u fazu dubljih izazova i transformacija.

Blizanci – vreme za pauzu i preispitivanje

Kao znak kojim vlada Merkur, Blizanci su prvi na udaru. Ovaj period donosi osećaj da se trud ne isplati onako kako bi trebalo. Saveti za Blizance: usporite tempo, preispitajte poslovne i privatne planove i ne donosite ishitrene odluke.

Device – komunikacija pod pritiskom

Device, takođe pod vladavinom Merkura, suočavaju se sa problemima u komunikaciji i tehnologiji. Nesporazumi sa kolegama ili partnerima mogu biti češći. Ključ uspeha leži u strpljenju i jasnom izražavanju.

Škorpije – unutrašnja transformacija

Retrogradni Merkur u Škorpiji donosi introspektivne procese i suočavanje sa sopstvenim blokadama. Ovo je period kada se tajne otkrivaju, a unutrašnja snaga dolazi do izražaja. Škorpije imaju priliku da se regenerišu i izađu snažnije iz ovog ciklusa.

Strelčevi – test vere i uverenja

Za Strelčeve, retrogradni Merkur donosi preispitivanje životnih filozofija i verovanja. Moguće su promene u načinu razmišljanja i završetak određenih životnih poglavlja. Najbolji pristup je introspektivno promišljanje i izbegavanje brzopletih reči.

Kako se pripremiti za retrogradni Merkur

Ne žurite sa odlukama – odložite potpisivanje važnih ugovora.

– odložite potpisivanje važnih ugovora. Proverite tehniku i komunikaciju – rezervne kopije i jasni dogovori su ključni.

– rezervne kopije i jasni dogovori su ključni. Dajte sebi prostor za introspektivu – retrogradni Merkur je idealan za unutrašnji rad i samorefleksiju

Poslednji retrogradni Merkur u 2025. godini donosi intenzivne promene i introspektivne izazove, posebno za Blizance, Device, Škorpije i Strelčeve. Umesto da se plašite ovog perioda, iskoristite ga za usporavanje, introspektivu i redefinisanje životnih ciljeva.

