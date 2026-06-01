Retrogradni Merkur biće poguban za 3 znaka krajem juna, osetiće na sopstvenoj koži uticaj ovog fenomena

Retrogradni Merkur biće poguban od 29. juna za tri horoskopska znaka - Astrolog Lilija Ljubimova savetuje kako se pripremiti.

Drugi retrogradni Merkur biće pun iskušenja za ova tri znaka. Već danas možete osetiti kakvu će energiju uliti u ovo leto.

Astrološkinja Lilija Ljubimova upozorava da bi ova tri horoskopska znaka mogla da na sopstvenoj koži osete uticaj tog nebeskog fenomena i glavnog krivca za mnoge probleme, pa nije na odmet pripremiti se na vreme.

Bik – fokus mora imati na pronalaženju ravnoteže u porodici

Prelazak u ovaj znak stvara plodno tlo, jer se Bik smatra simbolom stabilnosti, materijalnog blagostanja i zemaljske udobnosti, pomaže u realizaciji dugogodišnjih planova i otvara put ka uspehu. Još jedan karakterističan detalj: svi ćemo zauzeti stav gde je lakše postići dogovor. Diplomatija dolazi u prvi plan – moramo razmatrati zajedničke interese i mišljenja drugih, i slušati, a ne delovati na osnovu lične koristi.

Ako je ranije odnos između dece i roditelja bio najvažniji, sada će prioritet biti pronalaženje ravnoteže između sopstvenih interesa i interesa partnera. Neophodno je tražiti kompromis sa supružnikom ili kolegama i zastupati interese preduzeća.

Rak – izazovan period, pažljivo sa dokumentima

Pred kraj meseca, retrogradni Merkur biće u vašem znaku, ali će najaviti svoj dolazak u velikom stilu. Počinje 29. juna i ostaje sve do 23. jula. Retrogradni Merkur uvek donosi izvesnu dozu zabune, nesporazuma i povratka u prošlost,

Suština je za vas jednostavna: u vreme retrogradnog Merkura najbolje je izbegavati donošenje krupnih odluka i potpisivanje ugovora. To je trenutak kada se greške najlakše potkradaju, a posledice mogu biti dugotrajne.

„Predstavnici ovog znaka moraju biti posebno pažljivi sa dokumentima, unapred planirati putovanja i sve dvaput proveriti. Period će biti izazovan za podnosioce zahteva; elektronski uređaji možda neće raditi ispravno, pa se mogu javiti problemi“.

Lav – ovaj tranzit donosi vam opuštenu atmosferu

Jupiter će potom preći u znak Lava, a porodične teme i veze, lična kreativnost i samoostvarenje će doći do izražaja. Ovaj tranzit dodaće opuštenu atmosferu i stvoriti skoro praznično raspoloženje. Lav se povezuje sa humorom i zabavom. A Jupiter ima veliki potencijal da donese sreću svima, uprkos retrogradnom periodu, zaključuje astrološkinja.

