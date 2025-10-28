Retrogradni i Crni Mesec su pred nama: Astrolog upozorava na rizične dane ove nedelje

Sledećih dana vas očekuje period kada kosmički uticaji mogu doneti iznenadne poremećaje, greške i potencijalne konflikte. Astrolog Kateryna Solovyova upozorava: kombinacija retrogradnog Merkura i Crnog Meseca (Lilith) dopunjava se karmičkim impulsima — vreme je za oprez i promišljenost.

Šta se dešava: retrogradni Merkur i Crna Mesec

Od 27. oktobra, Merkur ulazi u fazu senke retrogradnosti (period 2.–9. novembar) a paralelno sa tim, u istom je vremenskom okviru i konjunkcija sa Crnom Mjesecom – mitološkim tačkom koja simbolizuje potisnute strahove, komplekse i nevidljive konflikte.

Tok tog uticaja karakterišu moguće greške, nesporazumi i pojačana tenzija — ovo nije period za presudne korake.

Loši dani za važne odluke

Od 20. do 29. oktobra preporučuje se izbegavanje: novih projekata, potpisivanja važnih ugovora, finansijskih ulaganja ili operativnih zahvata.

i 29. oktobar su posebno kritični: nakon popodnevnih sati moguće su greške zbog poremećene lunarno-energetske konfiguracije.

Retrogradni period Merkura (2.–9. novembar) dodatno komplikuje situaciju — za to vreme ne planirajte važne događaje.

Kada ipak kreće nabolje — prilike za popravku

– 30. oktobar posle 15:24 h označava povratak povoljnijeg talasa: moguće su važne odluke i promene koje imaju šansu da uspeju.

– 1. novembar, nakon 15:54 h, označava „siguran dan“ za pokretanje novih koraka, ali i za činjenje dobrih dela, unutrašnju rekalkulaciju i otpuštanje negativnih energija.

Saveti da lakše prebrodite ovaj period

Izbegavajte impulsivne odluke i nagle promene.

Obratite pažnju na reči koje izgovarate — one sada imaju veću težinu i potencijal da kreiraju posledice.

Posvetite vreme čišćenju, organizaciji i završavanju onoga što je već početo.

Koristite ovaj period za introspekciju, prihvatanje ranijih grešaka i pripremu za boljitak.

