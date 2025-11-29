Retrogradni Merkur donosi blagostanje na kraju: Ako ste jedan od ovih znakova, život će vam uskoro postati lakši

Retrogradni Merkur donosi blagostanje na kraju, život postaje lakši za Blizance, Vodoliju i Jarca, kada se završi njegova vladavina.

Život postaje mnogo bolji za ova Blizance, Vodoliju i Jarca kada se retrogradni Merkur završi 29. novembra 2025. Uprkos zastojima koje je retrogradni Merkur poznat po tome što izaziva, prema rečima astrologa Matilde Žuang, on takođe tiho donosi izobilje u živote ljudi.

Stvari sigurno nisu bile lake otkako je retrogradni Merkur počeo, ali život postaje mnogo bolji za Blizance, Vodoliju i Jarca, kada se retrogradni Merkur završi 29. novembra 2025.

„Ovaj retrogradni Merkur nam zapravo donosi blagoslov na kraju“, rekla je Žuang u videu.

Dakle, iako stvari sada mogu delovati izazovno, ako ste jedan od ovih astroloških znakova, zapravo imate mnogo čemu da se radujete.

1. Blizanci – dajete prioritet zdravlju

Pošto je Merkur vaša vladajuća planeta, vaš život se uvek malo okrene naglavačke kada krene retrogradno. Ali to nije slučajno, prema Žuangu koji je objasnio da možete „očekivati da vaša veza dostigne novi nivo nadogradnje“ kada se završi 29. novembra 2025.

Za vas, ova retrogradnost se odnosila na poboljšanu komunikaciju i izglađivanje svih grubih ivica u vašim vezama, bilo da su platonske, poslovne ili romantične. Morali ste da naučite da „komunicirate polako i jasno“, rekao je Žuang, jer ste morali da naučite da „vaše reči nose težinu“.

Uz to rečeno, obavezno preispitajte sve ugovore i, što je najvažnije, dajte prioritet svom fizičkom zdravlju. Do kraja ove retrogradne Merkurove, bićete potpuno druga osoba. Međutim, da biste stigli tamo, morate biti spremni da izgradite potpuno novu strukturu u svom životu. Zato, organizujte se. Ostanite dosledni i pronađite način da uravnotežite stvari.

Ako ste u mogućnosti da to uradite, nemojte se iznenaditi kada 2026. postane vaša najbolja godina do sada.

2. Vodolija – izobilje je vaše

Ovaj retrogradni Merkur nije bio lak za vas. Ali prema Džuangu, „Do kraja novembra, izaći ćete sa jasnim osećajem svrhe koji će vas nositi kroz celu 2026. godinu.“

Osećajući se osnaženo, život postaje bolji kada se retrogradni Merkur završi 29. novembra, kada možete očekivati da ćete biti uticajniji u svom poslu, prijateljstvima i vezama. I bez obzira da li „radite u timskim projektima ili u zajednicama sa svojim grupama prijatelja“, rekao je Džuang, obavezno „razjasnite svaku tu nesporazume koja je možda ostala“.

Bilo da je u pitanju karijera ili povratak starih mentora, izobilje je vaše sve dok ostanete fokusirani i usklađeni sa onim što vaše srce zaista želi.

3. Jarac – povećava vam se ugled

Život postaje bolji za tebe kada se retrogradni Merkur završi 29. novembra. U ovom trenutku, „dolazi do preporoda kada je u pitanju vaš društveni status“, objasnio je Džuang. Bez obzira da li to već osećate ili ne, kraj novembra će vam dati osećaj bistrije glave dok razvijate jači osećaj sebe. Zbog toga će svi i sve postati više privrženi vama dok polako počinjete da doživljavate nove mogućnosti.

Uz to rečeno, zaštitite sebe. Odmorite se, preispitajte svoj društveni krug i obratite pažnju na skrivene rane. Samo radom na unutrašnjem delu postaćete veoma uspešni do kraja ovog perioda retrogradnog Merkura.

(Krstarica/YourTango)

