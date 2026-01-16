Retrogradni Merkur im ne može ništa: Ovih 5 znakova će plivati u parama sve do proleća

Da li ste se ikada zapitali zašto se čini da novac nekima jednostavno pada s neba, dok drugi moraju da se bore za svaki dinar, posebno kada planete ‘krenu unazad’? Mnogi od vas strepe od retrogradnog Merkura, očekujući kvarove, kašnjenja i finansijske gubitke. Međutim, Univerzum je pripremio sasvim drugačiji scenario za odabranu grupu ljudi koji će osetiti šta znači pravi novac do proleća.

Dok većina sveta bude stezala kaiš, pripadnici ovih pet znakova imaće osećaj da su pronašli tajni kod za bogatstvo. Ne radi se samo o sreći; radi se o energetskom poravnanju koje vam omogućava da naplatite sav trud iz prethodnog perioda.

Kome zvezde garantuju novac do proleća?

Astrološki aspekti u narednim mesecima formiraju retku konfiguraciju koja direktno utiče na polja finansija i imovine. Retrogradni hod planeta ovde ne donosi blokade, već povratak naplate starih dugova i realizaciju davno započetih projekata.

Bik: Magnet za luksuz

Za Vas, Bikovi, ovaj period označava kraj finansijske suše. Jupiter u vašem polju vrednosti radi prekovremeno. Očekujte da se novac do proleća sliva kroz bonuse na poslu ili čak neočekivane poklone. Ključ je u tome da ne čuvate sve u slamarici – investirajte u trajne vrednosti.

Lav: Kraljevska isplata

Vaša prirodna harizma konačno dobija novčanu potvrdu. Projekti koje ste započeli jesenas sada donose plodove. Zvezde vam savetuju da budete hrabri u pregovorima. Ako ste čekali pravi trenutak da tražite povišicu, taj trenutak je sada. Univerzum vam bukvalno otvara sef.

Škorpija: Intuicija koja se isplati

Škorpije će profitirati od tuđih ulaganja ili nasleđa. Vaša sposobnost da ‘nanjušite’ dobru priliku biće na vrhuncu. Dok drugi paniče zbog tržišta, vi ćete znati tačno gde da uložite i osigurate sebi ozbiljan novac do proleća. Slušajte svoj unutrašnji glas, on je sada vaš najbolji finansijski savetnik.

Jarac: Naplata dugogodišnjeg truda

Vi ste navikli na težak rad, ali sada dolazi period lake zarade. Retrogradni Merkur vam pomaže da rešite stare administrativne probleme koji su vas kočili. Očekujte povrat novca na koji ste možda i zaboravili ili odobrenje kredita koji će Vam omogućiti veliku životnu investiciju.

Ribe: Kreativnost pretvorena u zlato

Vaši snovi i hobiji sada mogu postati vaš glavni izvor prihoda. Ako ste razmišljali o unovčavanju nekog talenta, ne čekajte. Zvezde pokazuju da će vam upravo ono što radite iz ljubavi doneti značajan novac do proleća, omogućavajući vam životni stil o kakvom ste maštali.

Tajna bogatstva koju niko ne pominje

Postoji jedna stvar koju svi ovi znakovi moraju da urade kako bi aktivirali ovaj protok obilja. Nije dovoljno samo čekati.

Rešite se starih novčanika: Energija novca traži čist i uredan prostor.

Plaćajte račune s osmehom: Promenite vibraciju davanja da biste primili više.

Budite diskretni: Ne pričajte svima o svojim dobicima pre nego što legnu na račun.

Ne dozvolite da vas strah od planetarnih kretanja parališe. Ovo je vaše vreme za uspeh. Proverite svoje bankovne račune, otvorite se za prilike i dopustite da vam novac do proleća promeni život na bolje. Zvezde su Vam dale zeleno svetlo – sada je red na Vas da zakoračite u obilje!

