Retrogradni Merkur koji je najintenzivniji od svih? Evo kako to preživeti

Kolektivno smo iscrpljeni, zasićeni informacijama i na ivici strpljenja. Kako preživeti retrogradni Merkur koji je najintenzivniji do sada?

Retrogradni Merkur koji je najintenzivniji od svih dosadašnjih, povlači neke teme koje smo izbegavali. Pojačava haos, suočava sa problemima i vraća u prošlost.

Retrogradni Merkur koji se doživljava intenzivnije od prethodnih, razlog ne leži samo u astrologiji, već i u širem kontekstu. Merkur, planeta odgovorna za komunikaciju, tehnologiju, saobraćaj i misaone procese, ovog puta se ne kreće unazad u neutralnom okruženju.

Njegovo povlačenje kroz određene znake i aspekte otvara stare teme, u vreme kada smo kolektivno iscrpljeni, zasićeni informacijama i na ivici strpljenja.

Duboki nesporazumi i narušeno poverenje

Ono što ovaj retrogradni Merkur koji čini posebno teškim je naglasak na nesporazumima koji nisu nimalo banalni. Ne radi se o pogrešno usmerenom imejlu ili kašnjenju javnog prevoza, već o dubokom osećaju da se ljudi ne razumeju čak ni kada govore istim jezikom. Razgovori se pretvaraju u manje sukobe, tišina postaje glasnija od reči, a stare zamerke izlaze na površinu bez ikakvog filtera. Merkur ovde ne samo da sabotira komunikaciju, već i poverenje.

Povećan osećaj haosa

Dodatni problem je što se ovaj retrogradni ciklus preklapa sa nizom drugih astroloških tenzija koje intenziviraju osećaj haosa. Mars je često uključen u izazovne aspekte, što znači da ljudi reaguju impulsivnije, brže se ljute i teže priznaju grešku. Umesto introspekcije, što bi trebalo da bude prirodna reakcija na retrogradni Merkur, mnogi biraju da se brane, napadaju ili beže. Zato se oseća kao da su svi „na iglama“.

Suočavanje sa ignorisanim problemima

Tu je i psihološki aspekt. Poslednjih godina naučili smo da retrogradni Merkur koji vidimo kao kolektivni internet mem, ali i kao alibi za sve što ne funkcioniše. Ali ovog puta nema distance niti ironije. Problemi koje donosi nisu površni, već egzistencijalni. Pitanja karijere, odnosa, identiteta i ličnih granica dolaze na sto bez upozorenja. Retrogradni Merkur ovde ne pita da li smo spremni, već zahteva da se suočimo sa onim što smo dugo ignorisali.

Povratak prošlosti i nedovršeni razgovori

Međuljudski odnosi su posebno pogođeni. Ljudi iz prošlosti se vraćaju, ali ne da bi započeli nešto novo, već da bi zatvorili krugove koji su ostali otvoreni. Nerešeni razgovori, neizgovorene rečenice i potisnuta osećanja sada traže izlaz. Ako imate utisak da se vrtite u istim pričama, to je zato što Merkur traži da ih konačno razumete, a ne samo da preživite.

Šta učiniti?

Koliko god ovaj retrogradni Merkur koji izgleda „gore od svih pre“, ipak njegova svrha nije kazna. Brutalni je upravo zato što zahteva iskrenost – sa sobom, sa drugima, sa onim što radite i zašto to radite. Ako mu se oduprete, sve će izgledati haotično. Ali ako ga iskoristite da usporite, razmislite i budete tihi, mogao bi doneti retku jasnoću.

(Index.hr)

