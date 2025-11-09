Retrogradni Merkur ponovo pravi haos – evo koji znakovi će najviše osetiti njegov udar

Retrogradni Merkur može da donese haos i da bude vaš neprijatelj – ali i vaš najbolji savetnik

Kada Merkur krene unazad – makar samo optički – svet kao da stane na trenutak. Poruke ne stižu, dogovori propadaju, emocije se lome. Ovaj retrogradni Merkur, koji traje do kraja meseca, već mnoge tera da zastanu i zapitaju se: Zašto baš sad sve ide naopako?

Istina je – retrogradni Merkur ne donosi zlo, ali otvara ono što ste odlagali. Pokazuje gde niste bili iskreni prema sebi, gde ste žurili, gde ste prećutali ono što bi sada moglo da vas oslobodi.

Ko će najviše osetiti pritisak?

Blizanci i Device, kojima Merkur vlada, prvi su na udaru. Osećaće nervozu, potrebu za kontrolom i strah da nešto ne propuste. Ako ste rođeni u jednom od ova dva znaka, sada je trenutak da usporite – da ne odgovarate odmah na poruke i da ne potpisujete ništa važno.

Strelčevi i Ribe će imati sukob između intuicije i realnosti. Moguće su greške u proceni ljudi, posebno u ljubavnim odnosima. Važno je da ne donosite zaključke dok ne prođe 20. novembar – tada će se magla razići.

Lavovi i Bikovi bi mogli da osete težinu u odnosima s autoritetima – šefovima, partnerima, roditeljima. Ako se pojavi konflikt, zapitajte se: da li branite svoje granice ili svoj ego?

Kako da preokrenete energiju retrogradnog Merkura

Zapišite sve što vam smeta . Kada misli stavite na papir, Merkur prestaje da ih okreće u krug.

. Kada misli stavite na papir, Merkur prestaje da ih okreće u krug. Vratite se starim idejama . Projekat koji ste davno obustavili sada može da oživi – ali uz novi pristup.

. Projekat koji ste davno obustavili sada može da oživi – ali uz novi pristup. Očistite komunikaciju. Ako treba da se izvinite – uradite to. Ako neko treba da vam objasni nešto – pitajte.

Ako treba da se izvinite – uradite to. Ako neko treba da vam objasni nešto – pitajte. Digitalni detoks. Merkur vlada komunikacijom, pa mu dajte prostora – dan bez telefona može čuda da učini.

Šta retrogradni Merkur zapravo traži od Vas

Ne bojte se tog „retro“ perioda. On nije kazna, već poziv na introspekciju. Ako osetite umor, nesigurnost ili haos, to nije gubitak kontrole – to je signal da vam treba pauza, tišina i fokus na ono što zaista želite.

Kada Merkur ponovo krene direktno, osetićete olakšanje. Oni koji su ga iskoristili za preispitivanje, izlaze jači, čistijih odnosa i sa jasnijom vizijom.

Retrogradni Merkur može da donese haos i da bude vaš neprijatelj – ali i vaš najbolji savetnik. Umesto da ga krivite za kvarove i nesporazume, poslušajte šta vam poručuje. U toj tišini između rečenica krije se ključ promene.

