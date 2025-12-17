Retrogradni Merkur se završava – bolji dani dolaze za sve, a ovi znakovi će plivati u sreći već od sutra

Retrogradni Merkur se završava i donosi jasnoću. Saznajte koji horoskopski znaci već od sutra ulaze u period neverovatne sreće.

Da li ste u proteklih nekoliko nedelja imali osećaj da se tehnologija urotila protiv vas, da poruke kasne, a nesporazumi sa voljenima iskaču niotkuda? Niste jedini. Taj težak period konfuzije i zastoja konačno ostaje iza nas jer Retrogradni Merkur se završava. Ovo nije samo astrološka fraza, to je trenutak kada se kosmička energija menja iz kočnice u gas, donoseći svima preko potrebno olakšanje. Vreme je da udahnemo duboko i pripremimo se za talas pozitivnih promena koji kreće direktnim hodom ove planete komunikacije.

Konačno se lakše diše

Kada kažemo da se Retrogradni Merkur završava, to u praksi znači da se mentalna magla podiže. Planovi koji su stagnirali sada dobijaju zeleno svetlo. Ako ste odlagali potpisivanje važnih ugovora, kupovinu tehnike ili važne razgovore sa partnerom, sada je idealan trenutak da to učinite. Energija postaje prohodna, jasna i direktna. Više nećete morati tri puta da proveravate da li je mejl poslat – stvari jednostavno počinju da funkcionišu onako kako treba.

Znakovi kojima se sreća osmehuje

Iako će svi osetiti olakšanje, određeni znakovi Zodijaka će bukvalno procvetati. Zvezde su se poravnale tako da Blizanci i Device, kojima vlada Merkur, prvi osete povratak snage i samopouzdanja. Njihove misli postaju kristalno jasne, a prilike za zaradu se otvaraju već od sutra ujutru.

Takođe, Vage i Vodolije mogu očekivati iznenadne vesti koje će rešiti probleme koji ih muče već mesec dana. Za njih, kraj ovog ciklusa označava početak perioda harmonije u međuljudskim odnosima.

3 rituala za uspeh koja morate uraditi (dok je energija sveža)

Kako biste maksimalno iskoristili ovaj energetski zaokret, stručnjaci savetuju praktične korake koji usklađuju vašu svakodnevicu sa novim ritmom:

Raščišćavanje digitalnog nereda: Sada kada Retrogradni Merkur se završava, idealno je vreme da obrišete stare poruke, nepotrebne fajlove i ažurirate lozinke. To simbolički otvara prostor za nove vesti.

Iniciranje ‘teških’ razgovora: Sve ono što je delovalo komplikovano za objasniti, sada će teći glatko. Iskoristite naredne dane za iskrene razgovore.

Planiranje putovanja: Ako su vam planovi bili na čekanju, sada rezervišite te karte. Prepreke u logistici su uklonjene.

Vreme je da zgrabite svoju šansu

Ne dozvolite da ovaj talas prođe pored vas. Osećaj težine u grudima i konfuzije u glavi zamenite akcijom. Retrogradni Merkur se završava upravo sada da bi vama otvorio vrata koja su do juče bila zaključana. Univerzum vam pruža ruku; na vama je samo da je prihvatite. Već sutra ujutru, kada popijete prvu kafu, napravite onaj poziv koji odlažete ili pošaljite tu važnu poruku – zvezde su konačno na vašoj strani!

