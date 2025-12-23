Retrogradni Merkur sve je bliže: Haos u ljubavi i poslu pogađa ova 4 znaka

Držite se, retrogradni Merkur je tu da nam pomrsi konce! Saznajte koja 4 znaka čeka pravi ringišpil u ljubavi i haos na poslu.

Pustite one priče da je ovo samo još jedan običan period u godini – nije. Ako vam se čini da vam se sve raspada, od bojlera u kupatilu do dogovora sa partnerom, niste ludi. Retrogradni Merkur se bliži, i pomrsiće nam konce baš kad smo mislili da sve ide ko podmazano. Zaboravite na mirnu kafu, jer zvezde su rešile da se malo poigraju sa našim živcima, a verujte mi, ovaj put ne štede nikoga.

Kome to zvezde prave haos u životu?

Nećete verovati koliko brzo stvari mogu da se preokrenu. Dok jedni prolaze bez ogrebotine, ova četiri znaka će se osećati kao da su upali u bubanj veš mašine. Prvi na udaru su, naravno, Blizanci. Vama jezik radi brže od pameti i to će vas sada skupo koštati. Očekujte da se poruke zagube, mejlovi odu na pogrešnu adresu, a bivše ljubavi? Pa, one samo čekaju da pokucaju na vrata.

Odmah za njima idu Device. Vi volite da je sve pod konac, ali ma dajte, opustite se jer sada ništa ne ide po planu. Poslovni problemi će iskakati kao pečurke posle kiše. Papiri se gube, kolege vas ne razumeju, a vi ćete čupati kosu. Najbolje je da tri puta merite pre nego što bilo šta presečete ili potpišete.

Ljubavne drame i povratak prošlosti

E sad, dolazimo do onog dela koji najviše boli. Strelčevi, vama se smeši pravi emotivni ringišpil. Mislili ste da ste završili sa prošlošću? Grdno se varate. Retrogradni Merkur je tu da izvče stare tajne na površinu. Partner će vam zamerati svaku sitnicu, a vi ćete se osećati kao da hodate po jajima.

I na kraju, Ribe. Vama će intuicija raditi prekovremeno, ali džaba kad je realnost konfuzna. Osećaćete se iscrpljeno, kao da vas je pregazio valjak. Pazite kome se poveravate uz kafu, jer tračevi sada putuju brzinom svetlosti. Nije vreme za velike odluke, pustite da voda nosi dok se bura ne stiša.

Šta da radite dok haos ne prođe?

Nemojte da paničite, ovo je samo faza. Ključ je u strpljenju. Ne forsirajte stvari koje ne idu i ne ulazite u rasprave koje ne vode nikuda. Provereno radi taktika „ćutanje je zlato“. Iskoristite ovo vreme da završite ono što ste davno započeli, umesto da srljate u novo.

Sve u svemu, iako Retrogradni Merkur je tu da nas testira, zapamtite da posle svake kiše dođe sunce. Stisnite zube, brojite do deset i ne donosite nagle odluke. Proći će i ovo ludilo brže nego što mislite, a vi gledajte da izađete iz svega ovoga pametniji, a ne samo nervozniji.

