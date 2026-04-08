Retrogradni Merkur donosi haos, ali ne svima: Samo 3 znaka će uprkos svemu profitirati i dobiti novac preko noći

Retrogradni Merkur u aprilu – kome stiže novac dok drugi gube živce?

Da li ste primetili da vam kafa jutros nekako čudnije miriše, ili da se aplikacija za banku neobjašnjivo usporila baš kad vam je najviše trebala?

Verovatno ste već čuli šaputanja na pauzi za ručak – stigao je onaj čuveni period od kog svi strepe.

Retrogradni Merkur u aprilu je zvanično počeo i, ruku na srce, većina nas se već sprema za sitne kvarove, nesporazume u komunikaciji i one čuvene poruke bivših koje stižu u „sitne sate“.

Međutim, astrološka praksa i kretanje planeta pokazuju jednu veliku istinu: ovaj astrološki fenomen nije za svakoga ista kazna.

Dok će se većina boriti sa mejlovima koji završavaju u „spam“ folderu, tri znaka horoskopa će ovaj haos iskoristiti da ozbiljno dopune svoj novčanik.

Kosmička energija ovog puta pravi specifičan manevar, pretvarajući zastoje u prilike za one koji znaju gde da gledaju.

Zašto je Retrogradni Merkur u aprilu ove godine drugačiji?

Ovaj tranzit se dešava u znaku Ovna, što donosi neverovatnu nestrpljivost i impulsivnost kod većine ljudi.

Većina će grešiti jer će pokušavati da požuri tamo gde treba usporiti, ali to je upravo trenutak gde se stvara prostor za profit.

Kada svi ostali naprave grešku u koracima, oni koji ostanu pribrani moći će da preuzmu inicijativu i naplate svoj mir.

Blizanci: Isplata za stare zasluge i ideje

Vama je Merkur vladar, pa vi najbolje osećate njegov „hod unazad“, ali ovaj Retrogradni Merkur u aprilu vama donosi neočekivani obrt.

Umesto uobičajenog zaboravljanja ključeva, očekujte poziv u vezi sa projektom koji ste radili pre dve ili tri godine.

Neko je konačno shvatio vrednost vašeg tadašnjeg rada i spreman je da to novčano kompenzuje upravo sada.

Novac vam ne dolazi od novih poslova, već od „otkopavanja“ starih talenata koje ste zapostavili – možda je vreme da ponudite te usluge ponovo.

Ribe: Intuicija koja „nanjuši“ dobru priliku

Drage žene rođene u znaku Ribe, dok se drugi nerviraju oko tehnike, vaša intuicija će raditi kao švajcarski sat.

Za vas Retrogradni Merkur u aprilu donosi neobičnu sreću u rešavanju porodičnih finansijskih pitanja ili imovinskih rasprava koje su dugo stajale u fioci.

Možete dobiti informaciju o prodaji ili povraćaju novca koja vam je ranije bila uskraćena zbog loše komunikacije.

Slušajte onaj osećaj u stomaku koji vam kaže „kupi ovo“ ili „prodaj ono“ baš u trenutku kada niko drugi to ne radi – tu leži vaš profit.

Lavovi: Povratak na staru poziciju uz bolju platu

Za Lavove ovaj period je rezervisan za profesionalnu satisfakciju koja se direktno odražava na bankovni račun.

Možda će vas kontaktirati bivši poslodavac ili klijent sa kojim ste ranije imali odličnu saradnju, nudeći vam honorar koji se ne odbija.

Ovaj Retrogradni Merkur u aprilu za vas znači ispravljanje nepravde.

Dobićete sumu novca koja vam je bila obećana, a nikada isplaćena.

Budite dostojanstveni, ali jasni u svojim zahtevima, jer zvezde kažu da je moć pregovaranja trenutno na vašoj strani.

VAŽAN SAVET

Tokom ovog perioda, svaki važan ugovor pročitajte bar tri puta. Iako vam zvezde donose novac, Merkur voli da sakrije sitna slova koja vam kasnije mogu napraviti glavobolju. Čuvajte svaki fiskalni račun i digitalni dokaz o transakciji.

Kako preživeti haos bez gubitaka?

Osim finansija, važno je da sačuvate i unutrašnji mir, jer stres troši energiju koju biste mogli usmeriti na zaradu.

Pijte više vode, spavajte bar 7 sati i ne ulazite u rasprave sa kolegama koje su očigledno pod uticajem nervoznog Merkura.

Pametno birajte bitke i fokusirajte se isključivo na svoje ciljeve.

Pametno iskoristite ovaj period do kraja

Iako se čini da se svet polako raspada na digitalnom planu, vaš lični finansijski plan ne mora da trpi.

Iskoristite preostale dane dok traje Retrogradni Merkur u aprilu da pregledate sve svoje troškove i potražite skrivene uštede tamo gde ih niste videle.

Nekada je potreban mali kosmički zastoj da bismo stale, udahnule i primetile priliku koja nam je sve vreme bila pred nosom.

Samo polako, mudro i sa osmehom – zvezde su ovog puta na strani onih koji ne žure nigde.

