Ne plašite se 26. februara: Retrogradni Merkur donosi neviđenu sreću za ova 4 znaka – sudbina im se menja preko noći

Retrogradni Merkur u februaru nije uvek loš znak. Ovog februara četiri znaka očekuje veliki preokret na poslu i u ljubavi.

Mnogi strepe kada čuju da retrogradni Merkur u februaru vlada nebom, ali 26. februar donosi preokret. Umesto haosa, četiri znaka dobijaju retku priliku za uspeh, ali moraju da prepoznaju signal.

Astrolozi često plaše ljude ovim tranzitom, ali iskustvo pokazuje da je to idealno vreme za drugu šansu. Umesto da se brinete oko tehnologije koja baguje, pogledajte širu sliku.

Ovaj datum nije prepreka, već odskočna daska. Zvezde se nekad poslože tako da nam vrate ono što smo mislili da smo izgubili. Videli smo bezbroj puta kako se ljudi nerviraju zbog sitnica, dok im velika sreća promiče ispred nosa jer gledaju u pogrešnom pravcu.

Šta zapravo donosi ovaj položaj planeta?

Ovaj specifičan tranzit označava trenutak kada se kosmička energija fokusira na rešavanje starih problema, omogućavajući brz napredak tamo gde su mesecima postojale blokade i zastoji.

Ova definicija je ključna jer menja perspektivu. Nije u pitanju nova muka, već rešenje stare. Evo kome se sreća osmehuje.

Bikovi naplaćuju stare dugove

Bikovi, vama retrogradni Merkur radi direktno u korist novčanika. Sećate se onog projekta od pre tri meseca za koji ste mislili da je propao? Sada se vraća na sto. Ljudi često greše jer odustaju prerano. Vaša upornost se sada isplaćuje. Nemojte se iznenaditi ako vam stigne uplata na koju ste zaboravili.

Rakovi rešavaju porodične drame

Rakovi će osetiti ogromno olakšanje. Tenzija u kući koja traje nedeljama nestaje kao rukom odnesena. Ovaj astrološki raspored vam pomaže da izgovorite prave reči u pravom trenutku. Emocije se stišavaju, a razumevanje raste. Iskoristite 26. februar za onaj težak razgovor koji odlažete – ishod će biti pozitivan.

Vage obnavljaju važne kontakte

Vagama se vraća neko iz prošlosti, ali ne da pravi probleme, već da ponudi rešenje. Bilo da je u pitanju bivši poslovni partner ili stara ljubav, susret će biti koristan. Retrogradni Merkur u vašem slučaju deluje kao most ka propuštenim prilikama. Nemojte ignorisati pozive sa nepoznatih brojeva ovih dana.

Ribe plivaju u kreativnosti

Ribe, vaša intuicija će biti nepogrešiva. Dok se drugi gube u papirologiji, vi vidite rešenja koja su drugima nevidljiva. Iskoristite ovaj period za umetnost ili planiranje budućih poteza. Snovi su vam sada jasniji nego java.

Kako iskoristiti energiju do kraja meseca?

Najveća greška koju ljudi prave je forsiranje novih početaka. Stanite na loptu. Ovaj period traži da se osvrnete unazad i popravite temelje. Retrogradni Merkur u februaru kažnjava žurbu, a nagrađuje strpljenje i analizu. Proverite dokumenta dvaput, ne potpisujte ništa dok niste sigurni i, najvažnije, slušajte svoj unutrašnji glas.

Kada se ovaj period završi, bićete zahvalni što niste jurili glavom kroz zid. Univerzum vam zapravo čini uslugu time što vas usporava.

Koji vam se plan izjalovio ovog meseca, a da se posle ispostavilo da je to bila sreća u nesreći? Pišite nam vaša iskustva u komentarima.

