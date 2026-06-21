Haos počinje 29. juna: Ova 4 horoskopska znaka će najžešće udariti retrogradni Merkur

Retrogradni Merkur u Raku od kraja juna izvlači stare tajne iz fioka. Spremite se za buran letnji period u kom četiri znaka plaćaju ceh.

Bliži se 29. jun, dan kada mnogi misle da će letnji planovi konačno krenuti glatko. Najveća greška koju sada možete napraviti jeste da ignorišete kosmički preokret koji se sprema – retrogradni Merkur u Raku upravo tada preuzima volan.

Iako Jupiter u Lavu nudi gas do daske i želju za akcijom, ovaj sudar vraća kazaljke unazad. Zaboravite na sitne kvarove ili izgubljene mejlove, jer pred nama je ozbiljna naplata emotivnih dugova.

Stare, nerešene priče zakucaće na vrata brže nego što mislite. Četiri horoskopska znaka će proći kroz najveći rolerkoster, a evo ko će platiti najveći ceh ovog poravnanja.

Zašto retrogradni Merkur u Raku sada udara drugačije?

Kretanje Merkura kroz osetljiv vodeni znak ne kvari samo tehniku, već direktno gađa u porodicu, prošlost i dom. Ovaj letnji tranzit briše logiku i forsira vas da odluke donosite isključivo kroz sećanja i stare rane koje nisu zalečene.

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Pošto se cela ova drama dešava u vašem dvorištu, prva nedelja jula donosi osećaj da vas neko drži pod mikroskopom. Voda uvek pamti, a vi ste majstori da gutate uvrede zarad mira u kući. Telefon će zazvoniti u utorak popodne i doneće glas od osobe za koju ste verovali da je daleko.

Vaš zadatak je jednostavan, ali bolan, a to je da ne pristanete na polovična izvinjenja. Emocije će vas udarati u talasima, ali suze koje sada isplačete brišu prostor za potpuno novu ljubavnu priču koja vas čeka kad se prašina slegne.

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Vatra ne podnosi čekanje, a vama će se činiti da ceo svet hoda u usporenom snimku. Udarna tema za vas biće četiri zida u kojima živite, bilo da je u pitanju curenje cevi u kupatilu ili iznenadni konflikt oko rasporeda. Oko 10. jula osetićete snažan impuls da spakujete kofere ili potpišete ugovor za novu nekretninu u afektu.

Taj scenario planete ne podržavaju. Energija nedelje traži da smanjite gas i suočite se sa ukućanima čiji problemi već dugo tinjaju. Nije trenutak za rat, nego za taktičko povlačenje.

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Vazdušni znakovi žive od razgovora i balansa, ali na poslu se sprema prava oluja pokvarenih telefona. Šefovi će tražiti jedno, vi ćete čuti drugo, a klijenti će se žaliti na treće. U drugoj nedelji jula, jedan običan sastanak može prerasti u ozbiljnu debatu o vašem statusu u firmi.

Pre nego što kliknete dugme za slanje tog dugačkog mejla u kojem objašnjavate svoju poziciju, prespavajte. Vaša sposobnost diplomatije sada je na testu izdržljivosti, a povratak u prošlost kroz reviziju starih projekata jedini je put do povišice kojoj se nadate na jesen.

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Kao horoskopski znak koji ceni strukturu i opipljive rezultate, vas će potpuno izbaciti iz takta mešanje privatnog i poslovnog. Partnerstva pucaju po šavovima, a uticaj planeta vraća na dnevni red temu koju ste sa partnerom načeli još zimus i nikada je niste zatvorili.

Krajem jula moraćete da povučete liniju u pesku. Ne radi se tu o novcu ili statusu, već o vašem ličnom miru i vremenu koje rasipate na pogrešne ljude. Zahtevajte konkretne odgovore, jer prazna obećanja više ne mogu da drže taj temelj na okupu.

Pustite da prođe letnja oluja pre nego što krenete u zidanje novih kula. Koliko puta ste do sada oprostili nekom ko vam je samo prodao istu priču u novom pakovanju?

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