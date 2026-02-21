Retrogradni Merkur u Ribama nosi haos, razotkriće sve laži 3 znaka 

Bik, Strelac i Devica suočavaju se sa istinom koju su izbegavali. Retrogradni Merkur u Ribama će ih potpuno razotkriti.

Retrogradni Merkur u Ribama pokreće period konfuzije, pogrešnih procena i emotivnih suočavanja. Nije ovo samo obična retrogradnost koja donosi samo tehničke zastoje i nesporazume. Ovaj put Merkur u Ribama briše granicu između intuicije i iluzije. Sve ono što je bilo prećutano, potisnuto ili ignorisano sada izlazi na videlo, često u najnezgodnijem trenutku.

Retrogradni Merkur u ovom znaku posebno testira istinu, poverenje i iskrenost. Tri znaka moraće da se suoče sa činjenicama koje su dugo pokušavali da racionalizuju.

Bik – istina o odnosima i novcu

Bikovi su u prethodnom periodu birali sigurnost umesto suočavanja. Međutim, retrogradni Merkur donosi poruke koje razotkrivaju ono što je bilo sakriveno — bilo da je reč o emotivnom odnosu ili finansijskoj situaciji. Nešto što je delovalo stabilno pokazuje pukotine.

Zodijak Bik shvata da više ne može da održava privid mira. Razgovor koji sledi može biti neprijatan, ali je neophodan. Ovaj period ruši lažni osećaj kontrole kako bi otvorio prostor za stvarnu stabilnost.

Strelac – povratak nerešenih priča

Strelčevima se vraća prošlost. Poruka, susret ili situacija koju su smatrali završenom sada ponovo traži pažnju. Retrogradni Merkur u Ribama budi potisnute emocije i pitanja koja su ostala bez odgovora.

Ono što je Zodijak Strelac pokušao da pređe humorom ili ignorisanjem sada traži ozbiljan razgovor. Istina može zaboleti, ali donosi jasnoću koja je dugo izostajala.

Devica – iluzija kontrole se ruši

Za horoskopski znak Device, ovaj tranzit je posebno snažan jer je Merkur njihov vladar. Planovi se komplikuju, dogovori se menjaju, a ono što je delovalo precizno i pod kontrolom postaje nepredvidivo.

Retrogradni Merkur u Ribama razotkriva gde su pokušavali da analizom prikriju emocije. Devica se suočava sa sopstvenim strahom od haosa. Tek kada prihvati da ne može sve kontrolisati, dolazi do olakšanja.

Retrogradni Merkur u Ribama nije period za bežanje od istine. On razotkriva, briše iluzije i vraća stare teme na dnevni red. Iako donosi haos, ovaj tranzit ima jednu svrhu — da očisti teren pre nego što krene nova faza. Istina koja sada boli zapravo oslobađa.

(Krstarica/Podznak.com)

