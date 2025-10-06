Retrogradni Merkur udara tačno u srce – evo kome se ruši poverenje

Retrogradni Merkur testira odnose – saznaj da li si među znakovima koji gube poverenje.

Ako vam se čini da vas neko iznenada ignoriše, menja mišljenje ili vas izneveri – moguće je da ste na udaru retrogradnog Merkura, koji najjače pogađa poverenje u bliske odnose.

Ko najviše oseća udar retrogradnog Merkura?

Najviše su pogođeni Blizanci, Device, Ribe i Strelčevi. Ovi znakovi imaju pojačanu intuiciju, ali i sklonost da previše analiziraju reči i postupke drugih.

Retrogradni Merkur uvek donosi zbrku u komunikaciji, ali ovog puta udara direktno u srce – u poverenje. Ljudi se povlače, ne odgovaraju na poruke, menjaju planove bez objašnjenja.

Kako da prepoznam da mi se ruši poverenje?

Ako osećaš da ti neko ne govori sve, izbegava razgovor ili se ponaša hladno – to su prvi znaci.

Poverenje se ne ruši uvek glasno. Nekad se samo oseti tišina, neizrečeno, pogled koji izbegava.

Kako da se zaštitim tokom retrogradnog Merkura?

Ne donosi velike odluke dok traje retrogradni Merkur (oko 3 nedelje). Postavljaj direktna pitanja, ali bez optuživanja. Piši osećanja – lakše je kad ih vidiš na papiru. Ne uzimaj sve lično – ljudi su zbunjeni, ne nužno zli. Sačekaj da prođe – mnoge stvari se razjasne same.

Zašto baš sada pucaju odnosi?

Zato što Merkur vlada komunikacijom, a kad krene unazad, sve što je bilo potisnuto – ispliva.

Ljudi se suočavaju sa starim ranama, neizrečenim sumnjama, i često biraju da se povuku umesto da objasne.

Kako da sačuvaš mir dok traje retrogradni haos

Retrogradni Merkur donosi zbrku, ali ne moraš da izgubiš kompas – strpljenje, sumnja i pauza su tvoji saveznici.

