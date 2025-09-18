Retrogradni Merkur ulazi u fazu ludila – evo šta to znači za tebe

Retrogradni Merkur pravi haos – evo kako da sačuvaš živce i odnose dok traje astro kriza

Retrogradni Merkur je kao onaj dan kad ti se pokvari telefon, zakasniš na sastanak i još se posvađaš s nekim koga voliš – sve u jednom. I da, sad ulazi u fazu ludila. Ako ti se već dešava da ne znaš gde ti je glava, nisi sam.

Šta znači retrogradni Merkur?

To je astrološki period kad planeta komunikacije ide „unazad“ – bar iz naše perspektive. U praksi, to znači da se sve što ima veze sa dogovorima, tehnologijom, emocijama i planovima može raspasti kao loš Wi-Fi.

Kako utiče na običnog čoveka?

Ne moraš da veruješ u horoskop da bi osetio posledice. Ljudi se češće svađaju, poruke se pogrešno tumače, planovi se odlažu, a emocije divljaju. Ako ti se čini da ti neko „ne odgovara isto kao pre“, možda nije do vas – možda je do Merkura.

Praktični saveti za preživljavanje

– Ne potpisuj važne ugovore ako ne moraš.

– Duplo proveri sve poruke pre nego što ih pošalješ.

– Ne vraćaj se bivšima – to je klasična retrogradna zamka.

– Ako ti se nešto pokvari, popravi strpljenjem, ne nervozom.

– Piši, razmišljaj, ali ne donosi velike odluke.

Lični ugao Ja sam neko ko ne voli da krivi planete za svoje greške. Ali svaki put kad mi se sve raspadne bez jasnog razloga – pogledam u kalendar i vidim: Merkur retrogradan. I onda mi bude lakše. Ne zato što je opravdano, već zato što znam da će proći.

Kada se završava ova faza?

Ova retrogradna faza Merkura traje do 29. novembra 2025. Dakle, ako ti se čini da ti život ide unazad – strpi se još malo, jer nakon tog datuma komunikacija, tehnologija i emocije polako ulaze u normalniji tok.

