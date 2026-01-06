Retrogradni Merkur uništava ova 3 znaka: Spremite se za totalni kolaps od 25. februara

Retrogradni Merkur donosi oluju od 25. februara. Da li je vaš znak na udaru? Otkrijte ko će pretrpeti najveći astrološki haos.

Koliko puta ste osetili da vam se svet ruši bez ikakvog logičnog razloga, poruke ne stižu tamo gde treba, a tehnologija otkazuje baš kada je najpotrebnija? Ne, niste izgubili razum – to se kosmos igra sa vama. Upravo takvu energiju sa sobom nosi ozloglašeni Retrogradni Merkur koji stupa na scenu. Od 25. februara, univerzum kao da pritiska pauzu, a za određene horoskopske znake ovo neće biti samo prolazna neprijatnost, već pravi test živaca i izdržljivosti. Spremni ili ne, astrološka oluja stiže.

Ovaj period je poznat po tome što izvlači na površinu sve ono što smo gurali pod tepih. Zaboravljeni bivši partneri, nerešeni dugovi i pogrešno protumačene reči postaju svakodnevica. Iako će svi osetiti ovu težinu, zvezde su se posebno nameračile na tri znaka. Da li ste među onima koji treba da se pripreme za turbulencije?

Zašto Retrogradni Merkur izaziva strah?

Pre nego što otkrijemo ko su „srećni dobitnici“, važno je razumeti šta se zapravo dešava. Kada planeta komunikacije krene prividno unazad, naša sposobnost da jasno mislimo i delujemo postaje zamagljena. Retrogradni Merkur nije tu da vas uništi, već da vas natera da usporite – ali taj proces kočenja može biti bolan ako jurite punom brzinom.

1. Blizanci: Vladar vas ostavlja na cedilu

Kao znak kojim direktno vlada Merkur, vi ste uvek prvi na liniji vatre. Vaša najveća snaga – reči – postaju vaše najveće oružje protiv vas samih. Očekujte nesporazume epskih razmera. Možda ćete poslati mejl pogrešnoj osobi ili izgovoriti tajnu koju ste čuvali godinama.

Savet za preživljavanje: Dvaput merite, jednom secite. Bukvalno. Ne potpisujte nikakve ugovore i ne ulazite u rasprave dok oluja ne prođe.

2. Devica: Haos u savršenom redu

Vi volite red, analizu i preciznost. Nažalost, Retrogradni Merkur voli nered. Vaš brižljivo isplaniran raspored će se verovatno raspasti već prvog dana. Osećaćete se kao da gubite kontrolu nad sitnicama koje su vam životno važne, što može dovesti do velike anksioznosti.

Savet za preživljavanje: Prihvatite da ne možete sve kontrolisati. Ovo je lekcija o fleksibilnosti. Ako plan A propadne, nemojte odmah paničiti – improvizacija je ključ.

3. Ribe: Emocionalni cunami

Za Ribe, ovaj tranzit se dešava u polju identiteta i percepcije. Osećaćete se zbunjeno, kao da gledate svet kroz mutno staklo. Intuicija na koju se toliko oslanjate može vas prevariti. Prošlost će kucati na vrata, verovatno u obliku osobe koju ste mislili da ste preboleli.

Savet za preživljavanje: Ne donosite velike odluke o odnosima. Ono što sada izgleda kao sudbina, kasnije se može ispostaviti kao iluzija.

Astrološka prva pomoć: Kako sačuvati razum?

Iako deluje zastrašujuće, ovaj period ne mora biti katastrofa ako promenite pristup. Evo kratkog vodiča kako da okrenete igru u svoju korist:

Backup podataka: Sačuvajte sve važne fajlove danas.

Odložite kupovinu: Tehnika kupljena sada često ima skrivene mane.

Proverite auto: Mehanički kvarovi su česti pod ovim aspektom.

Nema potrebe za panikom, jer je svaki astrološki aspekt prolazan. Retrogradni Merkur je samo podsetnik da ponekad moramo stati da bismo bolje videli put ispred sebe. Umesto da se borite protiv struje, iskoristite ovaj period za reviziju svojih ciljeva. Duboko udahnite, naoružajte se strpljenjem i zapamtite – i ovo će proći, a vi ćete izaći mudriji i jači. Da li ste spremni da prihvatite izazov?

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com