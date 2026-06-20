Retrogradni Pluton 20. juna preseca čvor koji vas davi godinama, a tri znaka prvi osete kako teret pada s leđa

Retrogradni Pluton 20. juna gasi seriju loših meseci za tri znaka. Pogledajte da li ste među njima i šta morate uraditi prvog dana.

Retrogradni Pluton 20. juna povlači crtu ispod meseci koje biste najradije izbrisali. Tri znaka u subotu osete kako se nešto otpušta, kao da neko konačno olabavi čvor koji ih je davio od jeseni. Nije reč o sreći koja pada s neba. Reč je o trenutku kada vam dosadi da budete stara verzija sebe.

Ovaj tranzit ne mazi. On vas stavlja pred ogledalo i pita: hoćeš li dalje ovako ili nećeš. Onaj ko kaže „neću“, dobija novu kožu. Onaj ko ćuti, ostaje gde je. Trik koji deli ova tri znaka od ostalih krije se u jednoj rečenici o prvom koraku.

Rak: dosta vam je istog filma, i to se vidi

Rakovi, godinama gledate isti film i znate svaku scenu napamet. Umorni ste, ali do sada niste ni prst pomerili da nešto promenite. U subotu vam pukne. Shvatate da granica vašim ambicijama zapravo nema, postavili ste ih sami.

Tu je kvaka. Prvi korak niko ne može da napravi umesto vas. Retrogradni Pluton vam šapuće prostu istinu: ili plivate ili tonete. Da biste plivali, morate da zaveslate. Nemojte čekati ponedeljak, povod, savršen trenutak. Krenite u subotu, ma koliko korak bio mali.

Šta tačno donosi retrogradni Pluton 20. juna ovim znacima?

Retrogradni Pluton vraća u subotu staru bol na površinu da biste je videli i pustili, a ne da biste se u njoj utopili. Za Raka, Strelca i Vodoliju to znači kraj teških vremena i početak nove verzije sebe.

Strelac: niste ista osoba, i to je vaša najveća pobeda

Strelče, u subotu vam sine misao koja menja sve. Vi niste osoba koja ste bili pre godinu dana. I hvala bogu što niste. Ostati isti zauvek nije vrlina, to je zamka.

Vi ste se promenili, a za promenu treba hrabrost koju većina nema. Vaša transformacija je razlog za ponos, ne za stid. Više ne želite da nosite prošlost i bol koji je uz nju išao. Gledate napred i to vam, prvi put, deluje lako.

Vodolija: jači ste nego što sebi priznajete

Vodolije, oduvek ste negde duboko znali da u vama ima više snage nego što pokazujete. U subotu to konačno priznate sebi naglas. Velika promena u životu počinje upravo tu, u tom priznanju.

Često vam se čini da kasnite za sopstvenim životom. Istina je prostija i neugodnija: plašili ste se da krenete. Sada odbijate da zaostajete. Pluton vam jasno poručuje da iz prošlosti više nemate šta da naučite, pa je vreme da je pustite. Prestanite da analizirate i počnite da živite.

Zašto baš 20. jun pravi razliku

Ovaj datum nije nasumičan. Energija Plutona u subotu dostiže tačku kada okreće smer i tera nas unutra, ka onome što izbegavamo da pogledamo. Zato se kraj teških vremena ne dešava napolju, u okolnostima, već u glavi. Promenite jedan stav i ceo svet oko vas izgleda drugačije.

Dobrodošli u novu eru. A vi, koji ste znak i koji vam je to čvor koji konačno spremate da presečete u subotu?

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