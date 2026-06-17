Novac, ljubav i uspeh: Retrogradni Pluton nagrađuje ova 4 znaka sve do oktobra 2026

Retrogradni Pluton vraća ono što ste otpisali: Za ova 4 znaka transformacija traje do oktobra 2026. Da li ste među njima?

Retrogradni Pluton donosi veliku životnu promenu: vreme je da se suočite sa onim što ste dugo odlagali. Ovo nije period slučajnosti, već vreme u kojem se temelji vašeg života ili ruše, ili postaju nesalomivi.

Četiri znaka iz ovog procesa izlaze osnažena, ali tek nakon što raščiste račune sa prošlošću. Vodolija, Jarac, Blizanci i Rak osetiće ovaj uticaj najintenzivnije, jer Pluton sada stavlja fokus upravo na njihova ključna životna polja.

U nastavku saznajte šta ovaj period donosi svakom od navedenih znakova i kako da iskoristite predstojeće mesece do 13. oktobra.

Vodolija: Stari dug se konačno naplaćuje

Finansijska blokada nestaje tamo gde ste je najmanje očekivali. Planete su se namestile tako da vam se vraća novac koji ste odavno otpisali. Neko vam duguje, a vi ste prestali da računate na to. U drugoj polovini jula stiže poziv ili poruka koja menja vašu finansijsku sliku.

Savet: Nemojte iz inata odbiti razgovor. Pluton vam upravo kroz tu neprijatnu situaciju otvara vrata za posao o kome maštate. Razgovor koji izbegavate je zapravo vaša ulaznica za uspeh.

Jarac: Kuća, ugovor i odluka koju više ne smete odlagati

Vreme je da rešite stambeno pitanje koje vas godinama opterećuje. Jarcu se ceo period vrti oko nekretnine, papira i jedne važne obaveze. Novac koji ste uložili u stan ili renoviranje konačno počinje da se vraća. Uticaj retrogradnog Plutona vas tera da završite ono što predugo stoji nedovršeno.

U utorak ujutru, kada vam dođe ideja da odustanete od plana – nemojte. Baš taj potez vam do oktobra donosi željeni mir i stabilnost. Vaše strpljenje postaje vaš najveći kapital.

Blizanci: Vreme je da prekinete ćutanje

Istina koju mesecima potiskujete sada traži svoj put. Blizancima se otvara tema o kojoj mesecima ćute pred bliskom osobom. Imate na umu jedan razgovor, vrtite ga u glavi, ali ga odlažete iz straha da ne narušite mir. Pluton vas gura da progovorite tokom prve polovine avgusta.

Ideja koju ste smatrali propalom vraća vam se kroz neočekivanu ponudu. Neko iz prošlosti javlja se sa predlogom koji vredi saslušati dvaput. Ne brišite tu poruku – ona nosi rešenje.

Rak: Emocija koju ste zakopali konačno izlazi na površinu

Suočavanje sa prošlošću je jedini put ka vašoj novoj sreći. Raku se budi snažno sećanje na vezu ili prijateljstvo koje je naglo prekinuto. Osećate težinu u stomaku svaki put kada pomislite na tu osobu, i to nije slučajno. Pluton vas vodi ka konačnom razrešenju ili oproštaju.

U prvim danima septembra dolazi trenutak istine. Nemojte glumiti ravnodušnost. Iz te emotivne čistke izlazite lakši i spremni za novo poglavlje, možda čak i za osobu koja vas već neko vreme posmatra iz prikrajka.

Šta sva četiri znaka treba da urade do oktobra

Najveći rizik ovog perioda je lenjost da se suočite sa onim što već znate. Retrogradni Pluton 2026 nagrađuje akciju, ne čekanje. Vodolija, Jarac, Blizanci i Rak dobijaju otvorena vrata, ali kroz njih morate sami da prođete. Do 13. oktobra svaka odluka koju donosite ima dužu težinu nego inače. Birajte pažljivo, ali birajte.

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