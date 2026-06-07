Retrogradni Pluton 2026. zatvara najteže poglavlje za 3 znaka, trik je u tome da prvo morate pogledati svoje mane u oči

Retrogradni Pluton 2026. sklapa račune sa starim strahovima tri znaka. Pogledajte da li ste među njima i šta vas čeka.

Retrogradni Pluton 2026. ne dolazi da vas pomazi po glavi. Dolazi da vam pokaže tačno ono što izbegavate da pogledate godinama.

Od 7. juna tri znaka prolaze kroz čišćenje koje boli na početku, a oslobađa na kraju. Ako ste umorni od toga da vas iste nesigurnosti vuku unazad, ovo je trenutak kada lanac konačno puca.

Zašto retrogradni Pluton prvo gura prst u ranu

Pluton ne radi nežno. Ova planeta najpre osvetli vaše mane, i to deluje surovo. Ali tu je caka. Kada jasno vidite šta vas koči, prestajete da se pretvarate da problema nema. Nesigurnost koja predugo vodi glavnu reč gubi moć onog trenutka kada je nazovete pravim imenom. Tranzit Plutona 2026 radi upravo to, vadi stvari na svetlo.

Šta tačno znači retrogradni Pluton u astrologiji?

Retrogradni Pluton je period kada planeta transformacije prividno ide unazad, okrećući vašu pažnju ka unutra. Umesto spoljnih promena, suočavate se sa starim strahovima i obrascima koje je vreme da pustite.

Škorpija: kraj iscrpljujućeg dokazivanja svima

Škorpije, vi godinama nosite teret koji niko nije tražio od vas. Pluton, vaš vladar, sada okreće reflektor ka navici da sve kontrolišete jer se plašite da vas neko neće izneveriti. Retrogradnost Plutona donosi olakšanje koje ste odlagali. Prestaćete da merite svoju vrednost kroz tuđe mišljenje. Negde sredinom juna shvatićete da niste morali da budete tako tvrdi prema sebi.

Vodolija: kada konačno prestanete da se izvinjavate što postojite

Vodolije nose čudan teret, osećaj da su uvek malo previše ili premalo za druge. Pluton u retrogradu rastura taj film. Vaša različitost nikada nije bila greška, bila je poenta. Tokom ovog tranzita prestajete da tražite dozvolu da budete svoji. Ljudi koji su vas terali da se osećate čudno polako blede iz prve linije vašeg života. Prostor koji ostane popunićete sopstvenim mirom.

Lav: skidanje maske koja vas guši

Lavovi deluju samouvereno spolja, ali mnogi od vas iznutra strahuju da nisu dovoljno dobri. Retrogradni Pluton 2026 razbija tu predstavu. Kada shvatite koliko brzo vreme leti, prestaje da vam bude važno ko šta misli o vašoj predstavi. Život je prekratak za glumu. Negde do kraja juna osetićete da vam je lakše da budete iskreni nego savršeni, i to je najveća pobeda.

Kako da iskoristite ovaj trenutak, a ne da ga proćerdate

Nemojte čekati da vas planeta natera. Sednite i zapišite jednu nesigurnost koja vam najviše krade energiju. Pitajte se da li je ona vaša ili ste je negde pokupili. Vreme koje trošite na mane mogli biste da uložite u nešto što vas gradi. Pluton vam daje šut, vi morate da krenete. Ovaj tranzit ne nudi čaroliju, nudi ogledalo i izbor.

Da li ste prepoznali sebe u jednom od ova tri znaka, ili znate nekoga ko baš sad prolazi kroz ovakvu prekretnicu? Napišite u komentarima koju nesigurnost spremate da ostavite za sobom.

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