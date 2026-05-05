Retrogradni Pluton 6. maja mnogo utiče na vaš znak: Ove nedelje imate sve što je potrebno za uspeh

Retrogradni Pluton utiče na svaki horoskopski znak različito tokom nedelje od 4. do 10. maja 2026. Retrogradni Pluton stacionira u Vodoliji u sredu, donoseći mogućnosti za unutrašnju transformaciju.

Nakon intenziteta punog Meseca u Škorpiji prošle nedelje, Mesec u Strelcu nas podstiče da krenemo na novo putovanje. U utorak, 5. maja, Mesec u Jarcu ističe ono što smo ignorisali ili izbegavali. Pošto Saturn vlada ovom lunacijom, možemo očekivati više odgovornosti, ali takođe imamo alate potrebne za uspeh.

Mesec u Vodoliji u petak, 8. maja, donosi živu energiju koja čini da se naše veze osećaju značajnijim. Ovo je energičan period za naše odnose jer nam omogućava da vodimo prosvetljujuće razgovore i da se izrazimo sa više samopouzdanja.

Ovan – napravite strategiju i ne žurite

Kada se Mesec u Strelcu poravna sa Marsom u Ovnu u ponedeljak, usmerite pogled na veće stvari. Moguće je ostvariti svoje snove, sve dok razvijete konkretan plan. Ako radite na nečemu izazovnom, očekujte neke prodore tokom ove lunacije. Mesec u Jarcu može vas odvesti tamo gde želite da idete sve dok ostanete strpljivi i fokusirani. Ovo nije vreme za skokove u nove stvari. Umesto toga, razvijte strategiju i ne žurite sa poslom koji je pred vama.

Bik – sve će biti mirnije

Kako se sve više planeta kreće u vaš znak, stvari počinju da se osećaju mirnije. Mesec u Strelcu vam pokazuje kako da više verujete sebi. Zagledajte se u sebe i primenite ono što ste naučili tokom tranzita Urana u Biku. Mesec u Jarcu u utorak vas podstiče da budete ponosni na svoj rad. Sa Marsom i Saturnom u labavoj konjunkciji, idete sporim tempom, ali ipak gurate napred čak i ako se čini tromo.

Blizanci – sagledajte realno stvari koje vas okružuju

Pripremite se da vidite promenu energije vaše veze sa Uranom sada u vašem znaku. Lekcija tokom ovog perioda je da skinete ružičaste naočare. Pun Mesec prošle nedelje je otkrio neke laži i nove informacije. Ako postoje bilo kakvi sukobi u vašim partnerstvima, vodite teške razgovore i rešite stvari. Mesec u Vodoliji u petak donosi osećaj smirenosti dok se povezuje sa Venerom u vašem znaku.

Rak – ništa vas ne može zaustaviti

Ovo je period za zatvaranje poglavlja. Mesec u Jarcu u utorak vas čini orijentisanim na rešenja. Ništa vas sada ne zaustavlja, a vaša diplomatska energija je moćna sa Jupiterom koji je i dalje u vašem znaku. Ako vam stvari deluju stresno, Mesec u Vodoliji pravi trigon sa Uranom u Blizancima u petak, pomažući vam da poboljšate svoju rutinu kako biste ostali na vrhu.

Lav – podelite osećanja sa partnerom

Na početku nedelje vlada razigrana energija sa Mesecom u Strelcu koji se susreće sa Uranom u Blizancima. Provođenje vremena sa partnerom je plodonosno, posebno tokom Meseca u Vodoliji. Podelite svoja osećanja sa partnerom ili zapišite svoje emocije.

Ako želite da se fokusirate na unapređenje svojih veština i kreativnih talenata, Mesec u Jarcu uliva disciplinu. Tranzit vam takođe omogućava da dobijete podršku od mentora ako ih zamolite za konstruktivnu kritiku.

Devica – bavićete se stvarima koje vam donose sreću

Mesec u Strelcu na početku nedelje pomaže vam da idete sporijim tempom i odvojite vreme da u sebe unesete ljubav i brigu. Iako je provođenje vremena sa prijateljima i porodicom hranljivo, nedelja vam pokazuje da je neophodno i davanje prioriteta sebi. Dok je energija Ovna dodala element odgovornosti i strukture, ova nedelja je više posvećena zabavi i cenjenju onoga što vam donosi sreću.

Vaga – suočite se sa stvarima koje ste ranije ignorisali

Osećate se kao da ste u centru pažnje sa nekim planetama koje su još uvek u Ovnu, što vaše emocije čini veoma jasnim drugima. Ovo je period kada morate da se suočite sa onim što ste ranije ignorisali. Mesec u Strelcu oslobađa i čini da vaša komunikacija sa drugima teče lako. Mesec u Vodoliji, kasnije tokom nedelje, pomaže vam da se opustite i fokusirate na hobije koji vas ispunjavaju.

Škorpija – otpustite konačno negativne misli

Nakon snažnog punog Meseca u vašem znaku, retrogradni Pluton se oseća kao prva stranica novog poglavlja. Mesec u Strelcu vas podseća da se oslobodite negativnih misli i prihvatite pozitivne promene koje vam dolaze. Uran formira trigon sa Mesecom u petak, dajući vam energiju i omogućavajući vam da ojačate svoj oklop. Mesec u Vodoliji zatim dodaje podršku i uzemljenje dok se krećete kroz svoje emocije.

Strelac – usavršite svoje veštine

Odnosi iz prošlosti povezani su sa temama ove nedelje dok se krećete dalje od intenziteta punog Meseca u Škorpiji. Odvojite trenutak da razmislite šta želite u vezama. Sa Mesecom u Vodoliji u petak, osećate se povezanije sa svojim ciljevima i snovima. A retrogradni Pluton pomaže da započnete novi projekat ili besplatan kurs koji vam pomaže da izoštrite svoje veštine.

Jarac – menjajte stvari koje vas koče

Mesec u vašem znaku u utorak je veoma nezaboravan tranzit. Pomaže vam da budete metodičniji nakon haotičnog steluma Ovna koji je doneo neke nove probleme u vaš život. Razmotrite svoj plan i napravite potrebne izmene. Ne bojte se da počnete ponovo. Mesec u Vodoliji se poravnava sa Uranom u Blizancima u petak, pomažući vam da ulepšate svoju rutinu i da zatražite pomoć kada vam je potrebna.

Vodolija – kreativna energija i inspiracija

Spremite se da uključite isceljenje u svoj svet kroz umetnost. Tranziti ove nedelje vam omogućavaju da se povežete sa svojim muzama. Mesec u Strelcu donosi inspiraciju, a kada se Uran u Blizancima susretne sa Mesecom u vašem znaku u petak, lako je dočarati neke nove ideje. Ovo je dinamičan period za iskorišćavanje vaše kreativne energije i dostizanje novih visina.

Ribe – sve oči su uprte u vas

Proširenje karijere vam je na pameti ove nedelje, a Mesec u Strelcu ističe vaše talente i sposobnosti. Sezona Bika omogućava onima koji su na čelu da vide koliko ste pouzdan i poverljiv radnik. Ako ste u školi ili ste zainteresovani za negovanje svog javnog imidža, ​​ovaj tranzit vas uzdiže. Naravno, budite svesni šta delite, jer su sve oči uprte u vas.

