Retrogradni Pluton 6. maja mnogo utiče na vaš znak: Ove nedelje imate sve što je potrebno za uspeh

Retrogradni Pluton 6. maja uticaće na svaki znak različito, ali svima donosi šanse za promene koje ih sprečavaju da ostvare bolje rezultate.
Retrogradni Pluton utiče na svaki horoskopski znak različito tokom nedelje od 4. do 10. maja 2026. Retrogradni Pluton stacionira u Vodoliji u sredu, donoseći mogućnosti za unutrašnju transformaciju.

Nakon intenziteta punog Meseca u Škorpiji prošle nedelje, Mesec u Strelcu nas podstiče da krenemo na novo putovanje. U utorak, 5. maja, Mesec u Jarcu ističe ono što smo ignorisali ili izbegavali. Pošto Saturn vlada ovom lunacijom, možemo očekivati više odgovornosti, ali takođe imamo alate potrebne za uspeh.

Mesec u Vodoliji u petak, 8. maja, donosi živu energiju koja čini da se naše veze osećaju značajnijim. Ovo je energičan period za naše odnose jer nam omogućava da vodimo prosvetljujuće razgovore i da se izrazimo sa više samopouzdanja.

Ovan – napravite strategiju i ne žurite

Kada se Mesec u Strelcu poravna sa Marsom u Ovnu u ponedeljak, usmerite pogled na veće stvari. Moguće je ostvariti svoje snove, sve dok razvijete konkretan plan. Ako radite na nečemu izazovnom, očekujte neke prodore tokom ove lunacije. Mesec u Jarcu može vas odvesti tamo gde želite da idete sve dok ostanete strpljivi i fokusirani. Ovo nije vreme za skokove u nove stvari. Umesto toga, razvijte strategiju i ne žurite sa poslom koji je pred vama.

Bik – sve će biti mirnije

Kako se sve više planeta kreće u vaš znak, stvari počinju da se osećaju mirnije. Mesec u Strelcu vam pokazuje kako da više verujete sebi. Zagledajte se u sebe i primenite ono što ste naučili tokom tranzita Urana u Biku. Mesec u Jarcu u utorak vas podstiče da budete ponosni na svoj rad. Sa Marsom i Saturnom u labavoj konjunkciji, idete sporim tempom, ali ipak gurate napred čak i ako se čini tromo.

Blizanci – sagledajte realno stvari koje vas okružuju

Pripremite se da vidite promenu energije vaše veze sa Uranom sada u vašem znaku. Lekcija tokom ovog perioda je da skinete ružičaste naočare. Pun Mesec prošle nedelje je otkrio neke laži i nove informacije. Ako postoje bilo kakvi sukobi u vašim partnerstvima, vodite teške razgovore i rešite stvari. Mesec u Vodoliji u petak donosi osećaj smirenosti dok se povezuje sa Venerom u vašem znaku.

Rak – ništa vas ne može zaustaviti

Ovo je period za zatvaranje poglavlja. Mesec u Jarcu u utorak vas čini orijentisanim na rešenja. Ništa vas sada ne zaustavlja, a vaša diplomatska energija je moćna sa Jupiterom koji je i dalje u vašem znaku. Ako vam stvari deluju stresno, Mesec u Vodoliji pravi trigon sa Uranom u Blizancima u petak, pomažući vam da poboljšate svoju rutinu kako biste ostali na vrhu.

Lav – podelite osećanja sa partnerom

Na početku nedelje vlada razigrana energija sa Mesecom u Strelcu koji se susreće sa Uranom u Blizancima. Provođenje vremena sa partnerom je plodonosno, posebno tokom Meseca u Vodoliji. Podelite svoja osećanja sa partnerom ili zapišite svoje emocije.

Ako želite da se fokusirate na unapređenje svojih veština i kreativnih talenata, Mesec u Jarcu uliva disciplinu. Tranzit vam takođe omogućava da dobijete podršku od mentora ako ih zamolite za konstruktivnu kritiku.

Devica – bavićete se stvarima koje vam donose sreću

Mesec u Strelcu na početku nedelje pomaže vam da idete sporijim tempom i odvojite vreme da u sebe unesete ljubav i brigu. Iako je provođenje vremena sa prijateljima i porodicom hranljivo, nedelja vam pokazuje da je neophodno i davanje prioriteta sebi. Dok je energija Ovna dodala element odgovornosti i strukture, ova nedelja je više posvećena zabavi i cenjenju onoga što vam donosi sreću.

Vaga – suočite se sa stvarima koje ste ranije ignorisali

Osećate se kao da ste u centru pažnje sa nekim planetama koje su još uvek u Ovnu, što vaše emocije čini veoma jasnim drugima. Ovo je period kada morate da se suočite sa onim što ste ranije ignorisali. Mesec u Strelcu oslobađa i čini da vaša komunikacija sa drugima teče lako. Mesec u Vodoliji, kasnije tokom nedelje, pomaže vam da se opustite i fokusirate na hobije koji vas ispunjavaju.

Škorpija – otpustite konačno negativne misli

Nakon snažnog punog Meseca u vašem znaku, retrogradni Pluton se oseća kao prva stranica novog poglavlja. Mesec u Strelcu vas podseća da se oslobodite negativnih misli i prihvatite pozitivne promene koje vam dolaze. Uran formira trigon sa Mesecom u petak, dajući vam energiju i omogućavajući vam da ojačate svoj oklop. Mesec u Vodoliji zatim dodaje podršku i uzemljenje dok se krećete kroz svoje emocije.

Strelac – usavršite svoje veštine

Odnosi iz prošlosti povezani su sa temama ove nedelje dok se krećete dalje od intenziteta punog Meseca u Škorpiji. Odvojite trenutak da razmislite šta želite u vezama. Sa Mesecom u Vodoliji u petak, osećate se povezanije sa svojim ciljevima i snovima. A retrogradni Pluton pomaže da započnete novi projekat ili besplatan kurs koji vam pomaže da izoštrite svoje veštine.

Jarac – menjajte stvari koje vas koče

Mesec u vašem znaku u utorak je veoma nezaboravan tranzit. Pomaže vam da budete metodičniji nakon haotičnog steluma Ovna koji je doneo neke nove probleme u vaš život. Razmotrite svoj plan i napravite potrebne izmene. Ne bojte se da počnete ponovo. Mesec u Vodoliji se poravnava sa Uranom u Blizancima u petak, pomažući vam da ulepšate svoju rutinu i da zatražite pomoć kada vam je potrebna.

Vodolija – kreativna energija i inspiracija

Spremite se da uključite isceljenje u svoj svet kroz umetnost. Tranziti ove nedelje vam omogućavaju da se povežete sa svojim muzama. Mesec u Strelcu donosi inspiraciju, a kada se Uran u Blizancima susretne sa Mesecom u vašem znaku u petak, lako je dočarati neke nove ideje. Ovo je dinamičan period za iskorišćavanje vaše kreativne energije i dostizanje novih visina.

Ribe – sve oči su uprte u vas

Proširenje karijere vam je na pameti ove nedelje, a Mesec u Strelcu ističe vaše talente i sposobnosti. Sezona Bika omogućava onima koji su na čelu da vide koliko ste pouzdan i poverljiv radnik. Ako ste u školi ili ste zainteresovani za negovanje svog javnog imidža, ​​ovaj tranzit vas uzdiže. Naravno, budite svesni šta delite, jer su sve oči uprte u vas.

