Retrogradni Pluton donosi velike promene za 4 znaka, neće se prepoznati narednih 6 meseci

Retrogradni pluton donosi promene, ali se razvija postepeno i deluje ispod površine, umesto da donosi iznenadne spoljašnje promene.

Dug i spor period unutrašnje transformacije na koju utiče retrogradni Pluton počinje danas i traće do 15. oktobra 2026. Njegov uticaj osetiće svi, ali četiri horoskopska znaka mogu očekivati značajne životne promene u narednih šest meseci.

Kako se ova planeta naizgled kreće retrogradno kroz znak Vodolije, njena energija se okreće ka unutra. Fokus se pomera sa događaja oko vas na ono što se dešava u vama. Ovo nije brzo resetovanje ili vidljiva prekretnica, već dugoročni proces.

Pluton vlada temama moći, kontrole, istine i ponovnog rođenja. Često osvetljava ono što je bilo skriveno, potisnuto ili izbegnuto. Tokom svoje retrogradnosti, ove teme postaju intenzivno lične. Obrasci ponašanja izlaze na videlo, emocije se produbljuju, a istine koje smo tako lako ignorisali postaju neizbežne.

Ova energija ne zahteva trenutnu akciju, već svest. Ne radi se o promeni naših života preko noći. Radi se o razumevanju šta treba da se promeni kako bi, kada dođe vreme, promena bila stvarna i trajna.

Šta donosi retrogradni Pluton?

Ovaj period podstiče puštanje, odnosno polako oslobađanje od vezanosti, identiteta i obrazaca koji nam više ne služe, čak i ako su nas nekada definisali. Takođe nas podstiče da se suočimo sa sopstvenom senkom, onim delovima sebe koje ne pokazujemo, ali smo sada spremni da razumemo. Dolazi do preusmeravanja moći i načina na koji ulažemo svoju energiju, često na mestima gde to ranije nismo činili.

Istina se ne otkriva odjednom, već postepeno, sve dok je više ne možemo ignorisati. Sve to vodi do završetaka i početaka – zatvaranja jednog poglavlja i tihog otvaranja drugog, često se dešavajući istovremeno. Čak i pre nego što to shvatimo.

Četiri znaka će biti najviše pogođena

Iako će svi osetiti težinu retrogradnog Plutona, četiri znaka će doživeti najznačajnije promene. Pogledajte da li spadate u ovu grupu i kako da se snađete u ovom sporom periodu transformacije sa namerom.

Vodolija – sledi vam suštinska promena

Pluton se trenutno kreće kroz vaš znak, čineći ovu transformaciju duboko ličnom i fokusiranom na vaš identitet. Ne radi se o površnoj promeni, već o promeni u samoj srži onoga ko postajete, kako se predstavljate i šta više ne odgovara ovoj novoj verziji vas.

Najbolji način da radite sa ovom energijom je da budete iskreni o tome šta vam se čini neusklađenim, čak i ako je neprijatno, i da dozvolite sebi da rastete bez potrebe za trenutnom jasnoćom. Ponekad se možete osećati dezorijentisano, kao da prerastate delove svog života brže nego što ih možete zameniti, ali upravo u tom međuprostoru se dešava prava transformacija.

Škorpija – obradite svoje emocije

Pošto je Pluton vaša vladajuća planeta, ovaj retrogradni kretanje aktivira vašu prirodnu vezu sa transformacijom na dubljem nivou. Teme kontrole, emocionalne dubine i dugotrajnih obrazaca mogu se ponovo pojaviti, ne da bi vas preplavile, već da bi bile potpuno shvaćene i oslobođene.

Od vas se traži da se uključite u unutrašnji rad u kojem ste već vešti i da dozvolite sebi da obradite svoje emocije bez žurbe ka rešenju. Ponekad može biti intenzivno, posebno ako se stare rane ili osećanja vrate u fokus, ali ovo je prilika da se oslobodite onoga što vam više nije potrebno, umesto da se držite toga.

Bik – promena koja vas posebno menja

Ovaj retrogradni Pluton donosi napetost sa vašim znakom, primoravajući vas da napustite rutine i obrasce koji su nekada izgledali stabilno, ali sada postaju ograničavajući. Promena možda neće izgledati dobrovoljno u početku, ali stvara prostor za nešto što je više u skladu sa vama.

Možete raditi sa ovom energijom tako što ćete ostati otvoreni za male promene u svojim navikama, načinu razmišljanja ili očekivanjima, umesto da joj se direktno oduprete. Izazov leži u otpuštanju onoga što deluje bezbedno i poznato, ali rast se dešava upravo kada sebi dozvolite da prigrlite nepoznato.

Lav – povežite se ponovo sa sobom

Sa Plutonom u opoziciji sa vašim znakom, transformacija se najjasnije manifestuje kroz vaše odnose, javnu vidljivost i način na koji se izražavate. Ovo je trenutak da preispitate gde možda previše dajete, zadržavate se ili se previše oslanjate na spoljnu potvrdu.

Najbolji način da prebrodite ovaj period jeste da se ponovo povežete sa sobom. Postavite jasnije granice i pustite da vaše samopouzdanje dođe iznutra. Ovo ponekad može biti izazovno, posebno ako postoji napetost u vašim odnosima ili ako se osećate pogrešno shvaćeno. Ipak, sve vas to na kraju vodi ka autentičnijem načinu postojanja.

Kako izborite sa retrogradnim Plutonom?

Retrogradni Pluton donosi razumevanje promena a ne njihovo forsiranje. Što više usporite i obratite pažnju na ono što se pojavljuje, to ćete više jasnoće steći o tome šta treba da se promeni. Budite iskreni prema sebi i verujte svojoj intuiciji kada se nešto čini pogrešnim ili neusklađenim.

Primetite obrasce koji se stalno vraćaju, jer ono što se stalno vraća treba razumeti, a ne ignorisati. Oslobodite se kontrole gde god možete; ne mora se sve odmah rešiti.

Stvorite prostor za razmišljanje, bilo kroz vođenje dnevnika, meditaciju ili jednostavno provođenje vremena u tišini. I što je najvažnije, ne žurite sa ishodom. Ovo je dug proces, a ne brzo rešenje.

