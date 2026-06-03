Retrogradni Pluton otvara vrata novca: 4 znaka do oktobra zaboravljaju na besparicu

Retrogradni Pluton naplaćuje stare dugove. Saznajte koja četiri znaka do oktobra izlaze iz minusa i grade ozbiljan priliv novca na račun.

Leto 2026. godine ne donosi onu običnu letnju lenjost, jer retrogradni Pluton je zasukao rukave i krenuo da uteruje pravdu za sve nas. Čim čujemo da neka planeta kreće „unazad“, svi se odmah zabrinemo za novčanik, ali ovaj put je priča potpuno drugačija.

Pluton sada radi za vas, on vas konačno nagrađuje za svaku kap znoja koju ste prolili na poslu u protekle dve godine. Novac koji vam sada dolazi nije nikakav poklon s neba, već pošteno zarađena suma koju vam je neko dugo zakidao.

Pluton vas sada tera da budete iskreni prema sebi i zauzmete se za ono što vam pripada. Sad je pravo vreme da podignete cenu svog rada, odbijete potcenjivanje i jasno stavite do znanja koliko vredite. Do oktobra, svi koji su vas zakidali moraće da plate punu tarifu za vaš trud.

Zašto retrogradni Pluton zapravo donosi dobitak, a ne udarac?

Mnogi se uplaše kada čuju da neka planeta kreće „unazad“, ali ovaj Pluton je zapravo tu da vas nagradi, a ne da vas udari po džepu. On je planeta koja donosi velike promene, a kada „krene nazad“ kroz zodijak, to nije vreme za gubitke – baš suprotno. To je savršen trenutak da vam se vrate stari dugovi, ožive poslovi za koje ste mislili da su propali i konačno isplate oni honorari koje ste odavno, teška srca, već bili otpisali.

Bik

Strpljenje vam je oduvek bilo glavno oružje, ali sada konačno prelazite na šalter za naplatu. U drugoj polovini jula, jedan stari klijent, bivši poslodavac ili poslovni partner iznenada shvata vašu pravu vrednost na tržištu. Nemojte spuštati kriterijume kada na kafanski sto stave prvu ponudu za novi ugovor. Očekujte ozbiljnu isplatu koja vam rešava stambeno pitanje ili zatvara nepovoljan kredit, donoseći ogromno olakšanje.

Lav

Zgrabite priliku čim se pojavi pred vašim očima. Nova retrogradna faza Plutona pali vaš sektor karijere i tera vas da glasno lupite šakom o sto tokom radnog sastanka. Sredinom avgusta dobijate šansu da preuzmete projekat od kojeg su vaše kolege masovno odustale. Uradite taj posao bez sekunde oklevanja. Energija nedelje traži otvoreni konflikt sa autoritetima oko budžeta, ali taj razgovor direktno vodi do bonusa kakav niste stavili u džep od prošlog leta.

Škorpija

Intuicija vas skoro nikad ne vara kada analizirate tuđi novac i skrivene motive. Osetićete neobičnu plimu pozitivne energije u prvoj nedelji septembra, kada tajni pregovori oko porodičnog nasledstva, zaboravljene zaostavštine ili neisplaćenih autorskih prava dobijaju konačni sudski epilog. Nemate nijedan jedini razlog za staru paranoju. Snažan planetarni tranzit Plutona radi isključivo u vašu korist, grubo brišući teret dugovanja koji vam je mesecima pritiskao grudi.

Vodolija

Svi ti dugi razgovori uz crnu kafu i skiciranje poslovnih planova po papirnim salvetama dobijaju opipljivu formu. Krajem jula, jedna naizgled potpuno usputna prepiska na društvenim mrežama ili kratak mejl od starog saradnika menja pravila igre na tržištu. Neočekivani uticaj retrogradnog Plutona otključava teška vrata za ozbiljne strane investitore. Potpišite taj papir hrabro, jer vas ponuđeni dogovor direktno izvlači iz finansijske neizvesnosti u kojoj svakodnevno tapkate još od ranog februara.

Vreme je da preuzmete stvar u svoje ruke

Samo sedenje kod kuće i čekanje da se nešto desi neće platiti račune. Retrogradni Pluton vam sada servira odličnu šansu, ali samo ako se pokrenete – pošaljite taj zaostali mejl, okrenite onaj zaboravljeni broj ili bez blama zatražite povišicu koju ste odavno zaslužili.

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