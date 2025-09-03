Retrogradni Saturn se vratio u Ribe: 4 znaka su u velikom problemu, nema više guranja problema pod tepih!

Saturn je uveliko je retrogradan, a 1. septembra se vratio u Ribe, gde završava svoj ciklus promena koje traju od marta 2023. godine. Ovakva planetarna pozicija doneće velike promene za Ribe, Strelčeve, Blizance i Device.

Retrogradni Saturn u Ribama je astrološki događaj koji donosi duboku introspekciju, karmičke lekcije i potrebu za duhovnim čišćenjem. Ribe su znak intuicije, snova i duhovnosti, dok je Saturn planeta discipline, strukture i odgovornosti.

Kada se Saturn kreće retrogradno kroz Ribe, dolazi do sukoba između realnosti i iluzije — što može biti izazovno, ali i transformativno.

Retrogradni Saturn u Ribama donosi period usporavanja i suočavanja sa onim što je do sada bilo skriveno ili potiskivano. Ribe su znak povezan sa snovima, intuicijom, podsvesnim strahovima, kao i sa idealima i žrtvovanjem.

Kada se Saturn, planeta discipline, granica i odgovornosti kreće unazad u ovom znaku, dolazi do preispitivanja granica između stvarnog i zamišljenog, kao i do potrebe da se pronađe čvrsto tlo u svetu emocija i iluzija.

Saturn će boraviti u Ribama do 14. februara 2026, a onda prelazi u Ovna.

Opšti uticaj retrogradnog Saturna u Ribama

Emocionalna introspekcija: suočavanje sa potisnutim emocijama, starim obrascima i neizgovorenim istinama

Duhovna disciplina: poziv na meditaciju, energetsko čišćenje i redefinisanje ličnih granica

Karmički testovi: vreme za razračunavanje sa prošlim greškama i odnosima koji više ne služe

Vreme teče sporije, a stvaraju se prepreke

Ovaj tranzit često donosi osećaj kao da vreme teče sporije, da se stvari odlažu i da su prepreke izraženije, ali to je upravo prilika da se oslobodimo starih obrazaca samosažaljenja, zavisnosti ili bežanja od stvarnosti. Saturn ovde traži da preuzmemo odgovornost za sopstvenu duhovnost i unutrašnji mir, ali i da razgraničimo šta je zaista korisno, a šta samo iscrpljuje.

Nema više guranja problema pod tepih

Na kolektivnom planu, retrogradni Saturn u Ribama može otvoriti teme vezane za kolektivne iluzije, masovne obmane ili suočavanje sa problemima koji se dugo guraju pod tepih. Na ličnom planu, svako može osetiti potrebu da se povuče, da preispita svoje granice u odnosima, kao i da pronađe praktičan način da se nosi sa sopstvenim emocijama.

Ovo je vreme kada se mogu javljati i karmičke lekcije kroz ljude i situacije koje podsećaju na prošlost. Saturn ovde ne dopušta beg od realnosti, već traži da se u njoj pronađe smisao, pa makar i kroz tišinu.

(Krstarica/Informer.rs)

