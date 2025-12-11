Rizik i radoznalost donose novac, ovi znakovi privlače sreću i obilje i rešiće uskoro trajno sve finansijske probleme

Ne znate dok ne pokušate, a Lav, Škorpija, Bik i Blizanci žele da saznaju jer planete podstiču radoznalost. Rizik i radoznalost donose novac.

Privlače trajno obilje i sreću 11. decembra 2025. kada se Merkur poveže sa Lilit, otvarajući vrata vašeg uma. Merkur je munjevito brz, a Lilit se povezuje sa vašom tamnom stranom. Rizik i radoznalost donose novac za Bika, Škorpiju, Lava i Blizance.

U četvrtak, to je osećaj u stomaku koji vas vodi da preuzmete rizik koji se manifestuje u nešto opipljivo.

Nikada ne znate dok ne pokušate, a ovi astrološki znaci žele da saznaju jer Merkur u konjunkciji sa Lilit podstiče radoznalost.

Ideja koju negujete raste danas, a srećnici ovde neguju nešto dobro pretvarajući misao u delo.

1. Bik – dobar tim donosi blagostanje

U četvrtak privlačite trajno obilje u svojim najintimnijim partnerstvima, iskustvo koje ste dugo želeli, ali ste se previše plašili zbog ranjivosti i emocionalne izloženosti. Upoznati nekoga znači dozvoliti mu da vas vidi onakvima kakvi jeste, a kada se to desi, vaš gard pada i to vas plaši.

Ali 11. decembra se dešava nešto neverovatno. Shvatate da svako ima svoje ranjivosti i to je ono što ovu vezu čini trajnom i obilnom.

U četvrtak počinjete da se hranite međusobnom energijom na sve prave načine, videći da vam je potrebno jedno drugo da biste gradili i rasli. Rizik i radoznalost vam se isplaćuje. Tim je dobar, čak i ako se čini pogrešnim ili previše rizičnim.

Ono što je nekad bilo nedostižno, sada ste osvojilli i činite sve što možete da osigurate da traje.

2. Škorpija – obilje i sreća prevazilazi i sam novac

Oduvek ste želeli da budete moćni (i elegantni). Vrsta obilja i sreće za koju se nadate da će trajati u vašem životu prevazilazi sam novac. 11. decembra želite da vas vide kao vrednu osobu, ne zbog onoga što nosite ili šta radite, već zbog toga ko ste.

Sa Merkurom u konjunkciji sa Lilit u četvrtak, prestali ste da skrivate delove sebe koji vas čine uticajnim. Što se više smanjujete, manje vas vide; zato sada želite da budete poznati. Otkrićete dubinu svoje inteligencije, čak i ako to zastrašuje druge. Vaš intenzitet dolazi do izražaja u punoj snazi i nećete se izvinjavati što ste vi.

Biti svoj privlači trajnu sreću. Vaši standardi nisu previsoki, oni su baš pravi za vas.

3. Lav – dugotrajna strast privlači obilje

Spremni ste da uživate u svojoj strastvenoj ličnosti, otkrivajući dubinu svoje vatre i srca 11. decembra. U vama postoji nešto neobuzdano što čeka da se oslobodi i sve počinje sa idejom. Umesto da brinete o tome šta drugi misle o vama ili kako bi vas drugi mogli videti, vi se nosite sa tim.

Tokom konjunkcije Merkura sa Lilit, shvatate da imate samo jedan život. Vi ste Lav, tako da nije na vama da se pravite malim. Osećate se dobro u vezi sebe i u redu je da se hvalite ako želite.

Važni ljudi u vašem životu će vas tako dobro prihvatiti, a najbolje od svega je što je vaša strast dugotrajna.

4. Blizanci – vaše izobilje je trajna ljubav

Kada razmišljate o dugotrajnom obilju, vaš um se automatski okreće ljubavi i partnerstvu. Razmišljate o svim uspomenama koje možete stvoriti i koliko je dobro biti deo tima. Spremni ste da date celo svoje srce.

Vaša jedina rezerva prema deljenju života sa nekim nema nikakve veze sa tim što niste obavezni. Izbirljivi ste sa visokim standardima, pa često volite da sačekate i vidite. Ipak, 11. decembra, spremni ste da zaronite u veliku nepoznanicu kada su u pitanju veze.

Znate šta želite i danas ćete tražiti trajnu ljubav koja je izobilna, mirna i puna života.

(Krstarica/YourTango)

