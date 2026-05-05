Rođen pod srećnom zvezdom: Ovaj znak veruje u život, a život ga zbog toga nagrađuje

Mnogima se čini da je Strelac jednostavno rođen pod srećnom zvezdom. I kada nešto pogreši život ga ponovo vrati na stazu uspeha.

Verovatno i vi znate nekoga za koga vam se čini da mu sreća uvek ide u susret. Prilike im dolaze u pravom trenutku, iz neplaniranih situacija izvuku najbolje, a i kada pogreše, kao da ih život ponovo pogura napred. Kao da je rođen pod srećnom zvezdom.

Astrologija sugeriše da se upravo u jednom znaku češće rađaju osobe koje kroz život prolaze uz dozu sreće, optimizma i vere da će se na kraju sve posložiti.

Strelci se s razlogom smatraju najvećim srećnicima horoskopa. Njihova vladajuća planeta je Jupiter, koji se u astrologiji povezuje sa rastom, širenjem i povoljnim okolnostima.

Ali njihova sreća nije samo stvar slučajnosti. Strelci imaju snažan unutrašnji osećaj da će se stvari posložiti, i upravo ih taj stav često vodi ka dobrim ishodima. Spremni su da rizikuju, izađu iz zone komfora i prihvate nove prilike, što im dodatno povećava šanse za uspeh.

Sreća koja dolazi iz stava

Za Strelca život nije nešto čega se treba plašiti, već nešto što treba istražiti. Upravo zbog toga češće se nalaze u situacijama koje drugima izmiču.

Dok se neki povlače i čekaju sigurnost, Strelci idu napred. Ta kombinacija hrabrosti i optimizma često ih dovodi do rezultata da mislite da je rođen pod srećnom zvezdom.

Kad i padovi rade u njihovu korist

Čak i kada stvari ne idu po planu, Strelci imaju sposobnost da pronađu nešto dobro u svakoj situaciji. Brzo se oporavljaju, ne zadržavaju se dugo u negativnim emocijama i nastavljaju dalje.

Upravo ta otpornost čini ih ljudima koje prati sreća. Ne zato što im se nikada ne događaju loše stvari, već zato što znaju kako da iz njih izađu jači.

Strelac veruje u život

Njihova otvorenost prema novim iskustvima, spremnost na promene i pozitivan pogled na svet stvaraju okolnosti u kojima se sreća lakše događa. Kod njih često važi pravilo: što više veruju da će stvari biti dobre, to im se češće i događaju.

