Rođene da naređuju, a ne da slušaju: 3 žene u horoskopu koje niko ne može da ukroti – muškarci su im samo igračka

Ove neukrotive žene u horoskopu ne praštaju slabost. Otkrijte koje znakove muškarci nikada ne krote i zašto su one uvek glavne u svakoj vezi.

Rođene da naređuju, a ne da slušaju – one su neukrotive žene u horoskopu

Pitanje ko nosi pantalone u kući za ove tri dame nikada se ne postavlja ni u šali. Ove tri neukrotive žene u horoskopu dominiraju svakim odnosom, a muškarci su im često samo zabavna igračka. Njihova priroda ne trpi kompromise, a reč poslušnost ne postoji u njihovom rečniku.

Zašto su ovo najopasnije i neukrotive žene u horoskopu?

Naše prabake su verovale u tiho žensko oružje i diplomatiju, ali ovi znakovi koriste tešku artiljeriju u ljubavi. Muškarac gubi bitku onog trenutka kada pomisli da može da im nametne svoju volju ili pravila. Greška koju mnogi prave je pokušaj da ih promene, što se uvek završava bolnim emotivnim porazom. Umesto mirne luke, one nude oluju koju mogu da prežive samo najhrabriji i najstabilniji partneri.

Ovan: Ratnica koja ne zna za strah

Žena Ovan ruši sve prepreke pred sobom silinom koja ostavlja posmatrače bez daha i bez teksta. Njena energija je sirova vatra koja momentalno prži svakog ko se usudi da stane na njen put. Ona ne traži zaštitnika niti spasioca, već saputnika koji može da trči istom brzinom i snagom.

Njen temperament je eksplozivan, a odluke donosi brzo, često ne mareći za tuđa krhka osećanja. Ona je rođeni vođa čopora, a muškarac mora da prihvati mesto odmah iza nje ili da ode. Ljubav sa njom je bojno polje gde samo najizdržljiviji opstaju duže od jednog godišnjeg doba.

Lav: Kraljica kojoj se morate klanjati

Lavica zahteva presto u svakoj prostoriji u koju uđe, jer je prirodno rođena da vlada masama. Njen ponos je neprobojni oklop, a partner mora biti njeno ogledalo koje reflektuje isključivo čisto savršenstvo. Divljenje je njena duhovna hrana, a bez gromoglasnog aplauza ona jednostavno odlazi tamo gde je publika glasnija.

Teško je naći ponosnije žene od Lavica koje svoj ego stavljaju ispred svega. Njena reč je zakon za ukućane, a neposlušnost kažnjava hladnim prezirom koji boli više od uvrede. Muškarac je tu da je obožava, a ne da joj protivureči pred drugima.

Škorpija: Mistična vladarka iz senke

Škorpija plete gustu mrežu emocija iz koje se nijedan muškarac ne može izvući bez trajnih posledica. Njen pogled prodire do same duše i razotkriva najmračnije tajne koje partner očajnički pokušava da sakrije. Ona kontroliše igru iz senke, povlačeći konce sudbine dok drugi naivno misli da ima slobodnu volju.

Njena ljubomora je legendarna, ali ona sama ne dozvoljava nikome da poseduje njenu slobodu ili misli. Ona dominira psihološki i emotivno, ostavljajući partnera potpuno zavisnim od njene milosti ili nemilosti. Sa njom nema sredine – ili ste potpuno njeni, ili ste joj potpuni neprijatelj.

Mračna strana meseca

Ako želite da zadržite ove žene, nikada ne pokazujte slabost, jer one duboko preziru ljudsku nesigurnost. Pokažite im da imate kičmu, ali nikada ne zaboravite ko je zapravo glavni u toj priči.

Da li smete da uđete u ring sa ovakvom ženom ili ipak birate neku mirniju luku?

