Rođene u ova 3 perioda čeka lavina para: Čuvena Vasilisa Volodina otkrila je tačne datume

Sredina januara nekim ljudima mogla bi da donese značajne promene u finansijama. Kako najavljuje čuvena ruska astrološkinja Vasilisa Volodina, period koji obećava veće prihode i neočekivane prilike stiže nakon 15. januara, a izlasku iz finansijske krize i velikim prihodima mogu da se nadaju osobe rođene u jesenjim, odnosno zimskim mesecima.

Astrološkinja Vasilisa Volodina podseća da novac sam po sebi nije izvor sreće, ali finansijska stabilnost pruža osećaj samopouzdanja i slobode. Period nakon 15. januara mogao bi da donese dugo očekivano olakšanje onima koji se dugo suočavaju s finansijskim ograničenjima.

Prema njenim rečima, posebnu pažnju treba posvetiti datumima rođenja koji spadaju u zonu povećanog novčanog toka. Osobe rođene u horoskopskim znacima Vaga, Škorpija i Strelac, kao i oni rođeni u prvim danima vladavine Jarca mogu se iznenada naći u centru unosnih ponuda i povoljnih okolnosti.

Period finansijskog obilja

Period finansijskog obilja odnosi se na one rođene između 5. oktobra i 22. novembra 1975. godine (Vaga, Škorpija). Od sredine januara imaće priliku da dobiju velike bonuse, profit od poslova, neočekivane isplate ili nasledstva. Astrološkinja napominje da će šanse biti posebno velike za one koji ne čekaju, već pokažu inicijativu i trezvenu kalkulaciju.

Druga grupa uključuje osobe rođene između 10. oktobra i 28. decembra 1984. godine (Vaga, Škorpija, Strelac i prva dekada Jarca). Za njih, 15. januar bio je početak perioda oporavka od finansijskih poteškoća. Mogući su novi izvori prihoda, ponude za saradnju i izgledi za finansijski rast. Međutim, lična proaktivnost i spremnost na donošenje odluka ponovo će biti ključne, prenosi Blic žena.

Vasilisa Volodina pojašnjava da prognozu treba shvatiti kao smernicu, a ne kao garanciju trenutnog bogatstva. Čak i najmoćniji astrološki period zahteva učešće pojedinca. Samo kombinacija povoljnih okolnosti, zdravog razuma i konkretne akcije može transformirati priliku u opipljiv finansijski ishod.

