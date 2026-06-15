Rođene u sredu čeka bogatstvo: Proverite šta dan rođenja otkriva o vašoj sudbini

Dodaj Krstaricu kao željeni izvor na Guglu

Saznajte kako dan rođenja kroji vašu finansijsku sudbinu. Proverite da li ste rođeni pod srećnom zvezdom i kada vam stiže bogatstvo.

Da li ste znali da dan rođenja kroji vašu finansijsku sudbinu i otkriva zašto vam se novac nekada lepi za prste, a nekada beži?

Stari naši su verovali da u sedmici postoje srećni i teški dani, a astrologija to danas samo potvrđuje.

Pogledajte šta tačno dan u kom ste stigli na ovaj svet poručuje o vašem novčaniku i sudbini.

Kako dan rođenja kroji vašu finansijsku sudbinu

Ponedeljak

Ljudi rođeni u ponedeljak su pod uticajem Meseca, što znači da su im finansije zavisne od raspoloženja i intuicije.

Oni često menjaju poslove, ali imaju neverovatan dar da osete dobru zaradu tamo gde je niko drugi ne vidi.

Za njih je ključno da nauče da štede kada su u plusu, jer im novac dolazi u velikim talasima.

Utorak

Utorak donosi energiju Marsa, pa su ove osobe pravi borci koji novac zarađuju teškim, ali poštenim radom.

Oni ne čekaju nasledstvo niti dobitak na lutriji, već sve stvaraju sami svojim rukama i upornošću.

Često rizikuju u poslu, što im se na duže staze isplati jer imaju petlju za velike odluke.

Sreda

Ako je vaš dan rođenja sreda, imate ozbiljan razlog za slavlje jer vama vlada Merkur, planeta trgovine i brzog uma.

Osobe rođene na ovaj dan imaju urođen njuh za biznis i lako okreću svaku situaciju u svoju korist.

Bogatstvo im često stiže kroz kreativne ideje, inovacije ili neočekivane poslovne ponude koje drugima promiču.

Oni prosto umeju sa rečima, pa lako ubede partnere i šefove da investiraju u njihove projekte.

Kako planete vladaju vašim novčanikom od četvrtka do nedelje

Četvrtak

Četvrtak je dan Jupitera, najveće planete sreće, pa ove ljude dugovi i besparica retko kada ozbiljno pogode.

Oni uvek nađu izlaz iz kriznih situacija i skloni su tome da zarade velike sume kroz investicije ili rukovodeće pozicije.

Sreća ih prati na svakom koraku, ali moraju da paze da ne postanu previše bahati sa novcem.

Petak

Petak je pod okriljem Venere, što donosi ljubav prema lepim stvarima, pa ovi ljudi troše na luksuz, ali im se novac uvek vraća.

Najbolje zarađuju kroz poslove koji su povezani sa umetnošću, estetikom ili direktnim radom sa ljudima.

Njima je materijalna sigurnost bitna zbog mira, pa se retko kada upuštaju u sumnjive poslove.

Subota

Subota nosi težinu Saturna, pa ovi ljudi do novca dolaze sporije, uz dosta truda, rada i odricanja.

Međutim, ono što oni zarade i sagrade ostaje stabilno i obezbeđuje im mirnu i sigurnu starost.

Oni su najodgovorniji sa budžetom i nikada ne troše na gluposti i prolazne trendove.

Nedelja

Nedelja je dan Sunca i donosi ogromnu sreću, pa su ovi pojedinci rođeni da budu vođe i privlače uspeh.

Često imaju osećaj da ih kroz život prati nevidljiva ruka koja im otvara sva zatvorena vrata.

Novac im dolazi prirodno, ali isto tako lako i odlazi jer vole da časte i pomažu drugima.

SAVET: Ako želite da privučete energiju svog dana, uvek obavljajte važne razgovore o novcu i povišici baš na onaj dan u nedelji kada ste rođeni. To je vaše vreme najveće kosmičke snage kada vas zvezde najbolje čuju i kada možete lakše da saznate šta vam donosi dnevni horoskop za taj period.

Kako dan rođenja utiče na finansije i uspeh?

Vaš rođendan određuje energetski kod sa kojim stupate u svet i način na koji se nosite sa krizama.

Neki dani daju ljudima veći oprez, dok drugi donose hrabrost da rizikuju kada je to najpotrebnije.

Najbitnije je da prepoznate svoje vrline i mane koje vam je taj dan podario i da ih okrenete u svoju korist kako biste znali šta vas čeka za veliki horoskop u budućnosti.

Koji je najsrećniji dan za rođenje deteta?

Stara verovanja kažu da je nedelja najblagosloveniji dan jer donosi dugovečnost, zdravlje i život bez mnogo muka.

Deca rođena nedeljom smatraju se zaštićenom i veruje se da kroz život prolaze sa mnogo manje stresa nego ostali.

Ipak, moderna astrologija pokazuje da svaki dan ima svoju specifičnu sreću i dar koji treba pametno iskoristiti.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com