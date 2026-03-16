Rođeni baksuzi: Ova 4 znaka uvek izvuku deblji kraj, kao da ih maler prati u stopu

Postoje ljudi kojima sudbina stalno podmeće nogu. Ova 4 znaka zodijaka uvek izvuku deblji kraj, jer ih maler prati u stopu kroz ceo život.

Nekim ljudima život jednostavno nije naklonjen, ma koliko se trudili. Dok se drugi provlače na čistu sreću, određenim znacima zodijaka sudbina je stalno namrštena. Astrolozi kažu da postoje znaci koje maler prati u stopu od rođenja, koje sreća zaobilazi, a nevolje pronalaze čak i kada ih ne traže.

Ova četiri horoskopska znaka znaju to bolje od svih.

Devica

Niko ne pazi na detalje kao Devica. Vi proverite sve tri puta i napravite planove za svaku moguću katastrofu. Ipak, na kraju se desi nešto potpuno neverovatno što sruši celu konstrukciju. Stvari se ne kvare jer ste bili nepažljivi. Kvare se zato što vas maler prati u stopu baš onda kada vam je savršenstvo najpotrebnije. Ako postoji šansa od jedan odsto da nešto krene po zlu, desiće se vama.

Vi ste ona osoba koja stane u najkraći red u prodavnici, a onda se baš ispred vas pokvari kasa. Taj osećaj nepravde vas izjeda. Znate koliko ste energije uložili u organizaciju, ali uzalud. Često završite radeći tuđi posao jer je kolega „iznenada“ dobio slobodan dan. Vaš život je stalna borba sa iritantnim pehovima. Oni vam troše živce i ostavljaju vas sa pitanjem čime ste to zaslužili.

Rak

Za Rakove se loša sreća uvek vezuje za dom i ljude. Napokon skupite novac da sredite stan, a onda komšija iznad vas poplavi kupatilo. U ljubavi skoro po pravilu izvlačite deblji kraj. Svoje ogromno srce poklanjate onima koji to ne zaslužuju. Čini vam se da vas maler prati u stopu u svakom pokušaju da pronađete mir. Uvek se pojavi neka tuđa drama koja nekako završi na vašim leđima.

Intuicija vam je jaka, ali kao da namerno zakasni kada treba da vas upozori. Često popravljate tuđe živote dok se vaš sopstveni raspada zbog okolnosti na koje niste mogli da utičete. Vi ste magnet za ljude sa problemima. To je vrsta baksuzluka koji vas iscrpljuje godinama. Dok drugi nalaze partnere koji im olakšavaju život, vi uvek nalazite one koje morate da spasavate.

Jarac

Jarčevi su dokaz da rad ne garantuje uspeh. Vi ostanete poslednji u kancelariji i uvek uradite savršen projekat. Onda zasluge pokupi neko ko je ušao u prostoriju pre pet minuta i nasmejao se šefu. Vama se čini da vas maler prati u stopu jer nikada ništa ne dobijate na lepe oči. Sve što imate iskopali ste sopstvenim rukama. Sudbina stalno dodaje nove prepreke na vaš već težak put.

Vaš baksuzluk je dugoročan i iscrpljujuć. Postignete veliki cilj tek kada on izgubi smisao. Ili kada ste previše umorni da biste u njemu uživali. Ne verujete u dobitke na lutriji. Znate da ste vi onaj koji gubi listić ili mu fali tačno jedan broj za milione. Za vas je sreća nepoznat pojam. Svaki vaš uspeh je teška pobeda nad malerom koji vam stalno dahće za vratom.

Ribe

Ribe stradaju zbog rasejanosti, ali i stvari koje su van svake logike. Možete da zakasnite na let života jer je digitalni sat stao baš te noći. Kaže se da vas maler prati u stopu jer ste u stalnom raskoraku sa realnošću. A ona vas ošamari u najgorem mogućem trenutku. Često se nađete na pogrešnom mestu u pogrešno vreme. Izvučete deblji kraj ni krivi ni dužni.

Ako se u gradu desi bizaran incident, velika je šansa da će neka Riba biti u blizini. Vaša nežna priroda teško podnosi ove udarce. Često mislite da vam nema spasa od loše sreće. Izgubite dragocene prilike jer se „nešto“ isprečilo u poslednjem sekundu. Nestala je struja, pukla je veza ili je osoba koju ste čekali jednostavno zaboravila na vas.

Ima li spasa za ove večite baksuze?

Iako deluje da je protiv zapisane sudbine nemoguće pobediti, svest o sopstvenom baksuzluku je zapravo vaša najveća prednost.

Ovi znaci su kroz godine postali neverovatno žilavi, otporni i snalažljivi, upravo zato što znaju da im ništa neće pasti s neba. Možda vas maler prati u stopu, ali vas je to naučilo da se oslanjate isključivo na svoju snagu i pamet.

Sreća je možda prevrtljiva i često vas zaobilazi, ali vaša sposobnost da ustanete nakon svakog „podmetanja noge“ je ono što vas na kraju ipak čini pobednicima u igri zvanoj život.

