Rođeni baksuzi Zodijaka: Ova 3 znaka uvek izvuku deblji kraj – sreća ih stalno zaobilazi

Trude se više od svih, a sreća ih stalno zaobilazi. Ova 3 znaka su baksuzi Zodijaka kojima život retko ide kako treba.

Postoje ljudi koji mogu da urade sve kako treba, da se potrude više od svih i da opet nekako završe sa kratkim krajem štapa. Rak, Ribe i Blizanci su baksuzi Zodijaka koji to znaju iz prve ruke. Nije to zato što su leni ili nesposobni – oni se često trude više od svih ostalih.

Jednostavno, sreća kao da ih namerno zaobilazi, a kada misle da im konačno ide, život ih vrati na početak.

Rak – daje sve a uvek ostane kratkih rukava

Rak je znak koji se ne štedi. Pomaže svima, brine o svima i stavlja sebe na poslednje mesto. I šta dobija zauzvrat? Najčešće zahvalnost koja traje dan-dva, a onda svi zaborave ko je bio tu kada je trebalo. Na poslu radi više od kolega a unapređenje dobije neko drugi. U ljubavi voli bezuslovno a završi sam. Rak je baksuz Zodijaka ne zato što nema vrednosti, već zato što je previše dobar za svet koji to ne ceni.

Ribe – sanjaju veliko, a život im servira malo

Ribe imaju snove koji bi mogli da pokrenu planete, ali između sna i stvarnosti uvek se nađe nešto što ih zaustavi. Kada konačno skupi hrabrost da krene, odjednom se pojavi prepreka koja nije bila tu jutros. Kada misle da im se sreća osmehuje, ispostavi se da je bio lažni alarm. Ribe nisu nesrećne zbog toga što ne pokušavaju, nesrećne su zato što pokušavaju uvek u pogrešan trenutak. Kao da im je sudbina rekla „ne“ i zaboravila da objasni zašto.

Blizanci – uvek korak do sreće, nikad do nje

Blizanci su pametni, brzi i snalažljivi i upravo zbog toga im je još teže da razumeju zašto im ne ide. Uvek su korak do dobre prilike, ali ta prilika nekako ode drugome. Uvek su blizu uspeha, ali nešto u poslednjem trenutku zakaže. Blizanci su baksuzi Zodijaka koji sve analiziraju, sve planiraju i opet nekako završe sa kratkim krajem. Nije to glupost – to je nesreća koja ima loš smisao za humor.

Sreća ih zaobilazi, ali ne zauvek

Rak, Ribe i Blizanci jesu baksuzi Zodijaka, ali nisu izgubljeni slučajevi. Njihova nesreća nije večna, ona je test. I oni koji ga izdrže, na kraju dobiju sve ono za šta su se toliko dugo borili.

Nebo ne zaboravlja one koji ne odustaju, čak ni kada im se čini da ih baš ništa ne ide

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com