Rođeni borac zodijaka: Otkrijte zašto je ovo najdominantniji znak

Ovan je vatreni znak pod uticajem Marsa, poznat po potrebi za dokazivanjem, inicijativi i želji za osvajanjem; često se nadmeće s drugima i rado prihvata nove izazove, ali zna brzo izgubiti interes ako se pojavi nešto novo što ga privuče.

Tipična ponašanja i slabosti

Ovnovi su nagli, nestrpljivi i često ulaze u sukobe jer veruju da je „napad najbolja odbrana“; teško podnose odlaganja i neuspeh, teško priznaju greške i ponekad reaguju besom kad su frustrirani.

Ljubav i odnosi

U ljubavi su strastveni i impulsivni; često sijaju kao osvajači, ali nisu uvek najverniji — s druge strane, ako im je stalo, spremni su se maksimalno potruditi i zaštititi partnera.

Zdravlje i telo

Ovnovi su obično vitke i atletske građe, ali im slaba tačka može biti glava; skloni su glavoboljama, povredama glave i problemima koji proizlaze iz stresa, a ramena i leđa im često zahtevaju pažnju kroz opuštajuće vežbe i dovoljno odmora.

Kako da iskoristite snagu Ovna

Da biste izvukli najbolje iz ove energije, fokusirajte se na smiren pristup izazovima, mudro trošenje energije i strpljenje pri završavanju započetih projekata; u ljubavi i poslu korisna je diplomatska mera koja smanjuje nepotrebne tenzije

