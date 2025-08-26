Rođeni da budu u centru pažnje: Tri horoskopska znaka kojima je ego veći od svemira

Ego sam po sebi nije loš jer nas podstiče da ostvarimo snove i sprečava druge da nas gaze. Ipak, kada preraste granice, može nas udaljiti od skromnosti i učenja iz sopstvenih grešaka.

Lav: kraljevski stav i potreba za pažnjom

Lav voli da bude u centru pažnje i ne primećuje uvek kada preteruje. Njegov rođeni ponos ponekad preraste u predstavu – pravi scenu samo da bi svi gledali u njega. Kada se oseti ugroženo, Lav ide dotle da izazove reakciju, verujući da pažnja obezbeđuje potvrdu njegove vrednosti.

Jarac: neusiljeni takmičar

Jarac je vođen težnjom za uspehom i često ne prestaje da priča o svojim dostignućima. U trci za tim da bude broj jedan, zna da potisne tuđi rad samo da bi sebe istakao. Pravi izazov za ovog znak je da priznaje greške i koristi ih kao odskočnu dasku za dalji razvoj.

Vodolija: tihi perfekcionista

Ispod društvenog šarma Vodolije krije se tajna želja da bude najbolja u svemu – pa čak i u odstupanju od mase. Ona se trudi da ne bude “mainstream”, često kritikujući popularne trendove i osećajući da joj je inteligencija veća od proseka. Prava snaga Vodolije dolazi kada uskladi jedinstvenost s iskrenom željom da pomaže svetu.

Iako su Lav, Jarac i Vodolija skloni impresivnom egu, ravnoteža stiže kad nauče da cene sopstvene vrline i prihvate sopstvene nedostatke. Ako ste rođeni u jednom od ovih znakova, razmislite kako da vaš ego pretvorite u pokretač, a ne prepreku.

