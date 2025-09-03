Rođeni da imaju pare i ceo život provedu u luksuzu – da li ste i vi među njima?

Ovo su četiri znaka horoskopa su najveći materijalisti:

1. Bik: Ovaj zemljani znak, pod vlašću Venere, odražava suštinsku potrebu za sigurnošću i udobnošću. Bikovi ne samo da cene luksuz, već ga smatraju vitalnim delom svog života. Njihov ukus za estetiku i senzualne užitke često ih vodi ka visokokvalitetnim stvarima, od hrane do enterijera.

2. Lav: Sjaj, ponos i ekstravagancija su zaštitni znaci ovog vatrenog znaka koji vlada Suncem. Lavovi ne samo da vole luksuz, već ga pokazuju kako bi istakli svoj status i uspeh. Njihova strast ka glamuru otkriva se u svemu što rade, od odeće do životnog stila.

3. Škorpija: Duboko ukorenjeni u potrebi za moći i transformacijom, Škorpije imaju složen odnos sa materijalizmom. Iako to možda ne pokazuju uvek javno, ovi vodeni znaci cene moć i sigurnost koje novac može doneti. Materijalno bogatstvo im daje osećaj kontrole i dominacije.

4. Jarac: Jarčevi, pod vlašću Saturna, teže materijalnom uspehu kao dokazu svog truda i disciplinovanosti. Za njih, luksuz može biti više povezan sa postizanjem visokog životnog standarda nego sa ekstravagancijom. Oni cene funkcionalnost, izdržljivost i finansijsku sigurnost kao osnovu za nezavisnost i slobodu.

