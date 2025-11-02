Rođeni da se obogate: Ova 2 znaka horoskopa neće znati šta će s parama!

Analizirali su 50 najbogatijih ljudi na sveta i na osnovu toga zaključili su koji znakovi imaju tendenciju da se obogate.

Astrolozi su rekli svoje mišljenje kada su u pitanju znakovi i bogatstvo. Naime, prema njima, ovo su 2 horoskopska znaka koja imaju šansu da postanu veoma bogati.

Horoskopski znakovi definišu se prema ličnim kvalitetima i karakteristikama kojima se može opisati najveći broj njihovih predstavnika.

Između ostalog te osobine mogu biti i ambicioznost, konkurentnost, dobra organizacija, odlične poslovne sposobnosti. Ove osobine najčešće su od pomoći ljudima na njihovom poslovnom putu i od velike su pomoći kada je u pitanju dobri prihodi.

Ko su srećnici?

Astrolozi su se ovog puta usaglasili i otkrili koja dva znaka poseduju najviše ličnih kvaliteta koji im mogu pomoći da se obogate. Osim toga, analizirali su i 50 najbogatijih ljudi na svetu, odnosno njihove datume rođenja. Na osnovu toga zaključili su koji znakovi imaju tendenciju da se obogate.

U pitanju su Ovnovi i Vage.

Prema astrolozima, glavne prednosti Ovna zbog kojih se on može obogatiti su njegovi liderski kvaliteti, ali i takmičarska nastrojenost. Međutim, ono što im ne ide u obzir je to što umeju biti impulsivni i veoma nestrpljivi. Dobra stvar u svemu tome je što Ovnovi umeju da nađu balans kada su u pitanju njihove osobine i umeju da se postave odgovorno i zrelo te često završavaju na veoma visokim pozicijama.

Sa druge strane, Vage su suzdržane i umeju da štede. Vage imaju urođenu preduzetničku crtu i dobri su za odabir poslovnog partnera. Ovnovi i Vage zajedno mogu biti idealan tandem koji nema granice. I jedan i drugi znak sposobni su da nadomeste slabosti onog drugog.

Mnogi Ovnovi su poznati po svom bogatstvu, a između ostalog na tom spisku su Amancio Ortega, osnivač modnog lanca Inditex, bivši izvršni direktor Microsoft-a Steve Ballmer i suosnivač Googla, Larry Page.

Isto tako, duga je lista i bogatih Vaga. Na toj listi nalaze se Ralph Lauren, Stefan Persson, jedan od vlasnika kompanije H&M, kao i bivša suvlasnica kozmetičkog brenda L’Oreal-a, Liliane Bettencourt.

