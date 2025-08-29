Rođeni da sijaju: Ovaj znak nosi u sebi nevidljivu snagu, dar od Boga i visoku inteligenciju

Najčešći mesec rođenja i retkost znaka

Najčešći mesec rođenja je septembar, tako da ukoliko ste Devica ili Vaga, upoznaćete najviše ljudi rođenih u baš vašem horoskopskom znaku. Njihova suprotnost su osobe koje se rađaju u periodu ukrštanja januara i februara, najkraćeg meseca u godini, što rezultira manjim brojem rođenja.

Najređi horoskopski znak: Vodolija

Dakle, najređi horoskopski znak zodijaka je Vodolija. Sezona Vodolije počinje 20. januara i završava se 18. februara.

Osobine Vodolije

Ovaj vazdušni znak je otvorenog uma, voli da misli i radi, ali na poseban način. U ljubavnom smislu, Vodolije duboko razmišljaju i traže intelektualno podudaranje kod partnera. Blizanci bi bili odlični partneri za Vodolije, zbog razlike u karakterima.

Duhovitost, inteligencija i društvena energija

Vodolije ne mogu ih razumeti „obični“ ljudi jer su uvek ispred vremena. Izuzetno su duhoviti, inteligentni i vole da budu u centru pažnje, što im uvek polazi za rukom.

Finansije i poslovni život

Ne umeju sa parama – često ih gube i zaboravljaju, ali su veoma velikodušne. Uprkos visokoj inteligenciji, ponekad ne znaju da procene kome pomoći. Zarađuju kroz svoje ideje i inovativnost, često imaju svoj biznis. Ne vole šefovanje i cene apsolutnu slobodu.

Karijera i talenat

Među njima ima izuzetnih sportista, mašinskih inženjera, posebno kompjuterskih genija. Ponekad ne umeju da iznesu ideje na pravi način i drugi ih teško razumeju, ali to ih ne sprečava da ostvare svoje zamisli.

Porodica i roditeljstvo

Iako vole slobodu, porodica i brak im mnogo znače. Uživaju da budu drugačiji čak i kao roditelji, pa se njihove naslednike može lako prepoznati po odeći i ponašanju – dete duple Vodolije uvek je posebno.