Rođeni pod blagoslovom: Ovaj znak ima dar od Boga da mu sve ide od ruke, a novac ga prati u stopu

Verujete li u čuda? Jedan znak ima taj čudesni dar od boga da mu se sva vrata otvaraju, a sreća i obilje ga prate gde god da krene.

Jeste li ikada sreli one ljude kojima baš sve polazi za rukom, kao da ih neka nevidljiva sila čuva na svakom koraku? Dok se većina nas svakodnevno bori i muči, jedan znak Zodijaka kroz život prolazi nekako jednostavno, kao da mu je svaka staza unapred posuta srećom. Astrolozi kažu da to nije slučajnost, već onaj najlepši dar od Boga.

Njima se prava vrata otvaraju sama, a novac ih prati u stopu, bez obzira na to čime se bave. Taj blagoslov nije samo u bogatstvu, već u miru i sigurnosti koju nose u sebi, znajući da im je uspeh jednostavno zapisan u zvezdama.

Onaj kojeg prati nevidljiva ruka sreće

Ako se ikada zapitate ko je taj srećnik kojem se sve kockice slože baš onda kada je najpotrebnije, odgovor je skoro uvek Strelac. Ovaj znak ne mora da juri za uspehom, jer on kao da ga čeka iza svakog ugla.

Za njih se s pravom kaže da nose onaj najlepši dar od Boga, jer ih kroz život ne vodi samo trud, već neka nevidljiva, zaštitnička ruka.

Mir koji im niko ne može oduzeti

Strelčevi imaju nešto što se ne uči u školi i ne kupuje parama. To je onaj njihov čuveni mir. Dok se svi oko njih nerviraju, grizu nokte i brinu šta će biti sutra, Strelac samo nasmeje. On duboko u sebi oseća da će se sve „namestiti“. I zaista, sudbina kao da jedva čeka da mu ugodi.

Taj blagoslov nije u parama koje imaju na računu, nego u toj lakoći sa kojom žive. Njima nije teško da počnu ispočetka, nije im teško da rizikuju, jer znaju da se uvek dočekaju na noge. Tajna je u tome što se ne grče – a život voli one koji mu prilaze raširenih ruku.

Novac se prosto „lepi“ za njih

Ima onih koji kažu da se za ovim znakom novac sam okreće. I ima istine u tome. Strelac ne mora da juri za svakim dinarom; njemu prilike same kucaju na prozor. Bilo da je to neki slučajan susret, poziv starog prijatelja ili ideja koja mu sine uz kafu, novac uvek nađe put do njega.

Kažu da Strelac ima „zlatnu ruku“ – šta god da počne da radi, to procveta. Ali nije to zato što su oni najveći radnici na svetu, već zato što imaju tu čistu, dečiju veru da će sve biti dobro. A novac, on voli takve ljude. Voli one koji ga ne drže u grču, već ga troše s radošću i dele s drugima.

Vi ste dokaz da čuda postoje

Ako ste rođeni u ovom znaku, vi ste tu da nas ostale podsetite da život ne mora uvek da bude muka i borba. Vaš osmeh i ta vaša lakoća postojanja su lek za sve koji su zaboravili da se raduju.

Ne pravdajte se nikome što vam sve ide od ruke. To je vaš dar od Boga, vaš blagoslov. Uživajte u svakom danu, jer ste vi dokaz da sudbina nekada zaista ume da pomiluje i da nas postavi tačno tamo gde treba da budemo – pod samo sunce uspona i radosti.

