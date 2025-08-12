Rođeni u ova 3 znaka privlače sreću kao magnet, a život im je pravi bingo!

Nezaustavljivi magneti za sreću i uspeh

Ova tri znaka ćete želeti da zadržite u svojoj blizini za put u Vegas – oni su najsrećniji znakovi u Zodijaku! Iako su njihove ličnosti divlje i različite (naročito prva dva znaka), svi oni imaju planetarni zajednički uticaj koji im daje ekstra dobru sreću.

Kada je reč o “sreći” i Zodijaku, postoji jedan veliki igrač na koga uvek moramo da pazimo: Jupiter. Ova džinovska planeta otelotvoruje sve u vezi sreće – pri čitanju astrološkog grafikona, uvek se gleda Jupiterov plasman kako bi se stekao uvid u to koliko bi njihovo svojstveno bogatstvo moglo da bude dobro (ili loše). Na primer, ako nečiji natalni Jupiter sleti u znak Blizanaca, moglo bi se pretpostaviti da će njegovo bogatstvo pronići iz društvenog i prolaznog.

Pošto kontroliše kosmičku sreću, Jupiter se ogleda u svakom od ova tri srećna znaka.

Prvi znak koji se plasira kao najsrećniji, jeste znak kojim direktno vlada Jupiter (verujte, ovaj znak je eksplozija koju treba zadržati!).

Drugim najsrećnijim znakom nekada je vladao Jupiter, ali sada se tvrdi da je Neptun njegova matična planeta.

A konačni znak sreće, koji prožima Jupiter, pravi je džoker!

Zapamtite – samo zato što se vaš znak ne pojavi na ovoj listi, ne znači da niste blagosloveni dobrom srećom. Mi nismo samo naši sunčani znakovi, već imamo uticaj svih ostalih planeta u našem grafikonu.

Nagoveštaj: ako vaš natalni Jupiter upadne u neki od ovih znakova…. imate sreće!

Strelac

Strelac je najsrećniji znak u Zodijaku. Treba imati na umu to da Strelci mogu da se izvuku u poslednjem trenutku i to veoma lako.

Oni su stereotipno lutalice i avanturisti najveći od dvanaest znakova. Imaju veliku sreću da uhvate svoje letove baš u vreme popusta ili da nađu prijatelja za putovanje u trenutku.

Strelci ne dopuštaju samo da im sreća dođe – oni rade za to.

Ribe

Ribe su drugi najsrećniji znak u Zodijaku i potajno imaju nešto zajedničko sa Strelcem. Dok mnogi savremeni astrolozi veruju da Neptun vlada Ribama,drevni astrolozi su verovali da Jupiter vlada ovim znakom.

Zbog tog jupiterskog uticaja, Ribe su srećne zvezde baš kao i Strelac. Međutim, za razliku od Strelca, Ribe ne koriste silu da uhvate sreću. Umesto toga, koriste svoju intuiciju (čitaj: magiju!)da jašu talase dobre sreće.

Rak

Rak je horoskopski znak sa najtužnijom reputacijom. Oni su (pogrešno) razvili reputaciju plačljivih ljudi.

Dok Rakovi možda imaju jake veze sa udobnošću i domom, oni su takođe jaki u manifestaciji i čine da se sreća dogodi!

Njihova kardinalna priroda im daje pogon a njihova intuicija im daje pravac. Za dodatni podsticaj sreće, naš prijatelj Jupiter je veličanstven u znaku Raka, što znači da Jupiterova energija odjekuje energijom Raka.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com