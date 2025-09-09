Rođeni za emotivne preokrete, suze, osmehe, i dragoceni su svakome: Ovo su najemotivniji znakovi horoskopa

Astrolozi se slažu da neki horoskopski znakovi jednostavno žive kroz emocije, duboko osećaju, lako se povezuju s drugima i često reaguju srcem pre nego razumom.

Ako ste se ikada pitali zašto neki ljudi reaguju kao da žive u sapunici ili zašto ih u jednom trenutku vidite kako se smeju, a u sledećem brišu suze, možda su pod uticajem specifičnih zvezda.

Pripadnici ovih horoskopskih znakova najbrže izgrade emotivnu povezanost, osetljivi su i zato vodite računa o tome šta radite kad se upuštate u ljubav sa njima.

Blizanci

Pripadnici ovog znaka veoma lako se vežu za nekoga koga smatra simpatičnim i privlačnim. Blizanci ne vole da budu sami, pa zato, čim neko uđe u njihov život, oni žele da se brinu o toj osobi i nervozni su kad god pomisle da bi taj neko mogao da ih ostavi. Kada su u vezi Blizanci neprestano smišljaju neke zajedničke aktivnosti, kako bi se više vezali za partnera i kako bi bili bliži, prenosi Prva.rs.

Rak

Rakovi su poznati po tome što će ostati uz partnera i u dobru i u zlu. Njima je intimnost veoma značajna i lako se veže za nekoga. Ako ide na prvi sastanak sa nekom osobom, Rak verovatno već zamišlja kako će izgledati njihovo venčanje. U vezi voli osećaj međusobne zavisnosti i voli to što se lako veže za partnera. Veze sa Rakom su jake, ali ako ga partner ostavi, Raku će trebati dosta vremena da to preboli.

Devica

Pripadnici ovog znaka veoma vrednuju ljubavne veze. Lojalni su i trude se da daju do znanja partneru da im je veoma stalo do veze. Grade zdravu povezanost sa osobom sa kojom su u vezi i veoma im je važno da osete uzvraćena osećanja. Reciprocitet joj je veoma značajan.

Vodolija

Vodolije vole stabilnost u vezi i potreban im je stabilan partner na koga mogu da se oslone da će im ispuniti sve željice. Kada se pripadnici ovog znaka emotivno vežu za partnera traže čak i previše pažnje od njih. Želeće da da se dopisuju ceo dan i da provode što više vremena zajedno.

Ribe

Emotivno povezivanje Riba ume da bude i te kako snažno. Ribe razumeju rizik koji to nosi, ali i dalje vole taj osećaj povezanosti. Obasipaće partnera pažnjom i nežnošću i neprestano će raditi na tome da se njihova veza gradi i jača.

