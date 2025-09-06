Rođeni za tugu: Ovaj znak nosi nesreću kao sudbinu – da li ste među njima?

Znak koji nosi tugu kao senku – astrološka istina bez filtera.

Neki ljudi kao da od rođenja nose težinu sveta na svojim leđima. Nije to samo pesimizam, već osećaj da ih život testira više nego druge. Ako ste ikada pomislili da vam se tuga lepi za kožu, možda ste rođeni pod znakom koji astrologija opisuje kao karmički nosilac bola.

Znak koji nosi tugu kao sudbinu

Ribe. Da, baš one. Ovaj vodeni znak poznat je po dubokoj empatiji, ali i po tome što često upija tuđe emocije kao sunđer. Njihova intuicija je dar, ali i prokletstvo — jer osećaju i ono što drugi ne izgovore. Ribe često prolaze kroz život sa osećajem da su pogrešno shvaćene, da ih svet ne vidi onakvima kakvi zaista jesu.

Zašto baš Ribe?

Astrološki gledano, Ribe su poslednji znak Zodijaka, što ih čini simbolom kraja, zatvaranja krugova i karmičkih lekcija. Njihova vladavina Neptunom donosi snove, iluzije, ali i razočaranja. Ribe često biraju da ćute, da trpe, da se povuku – i upravo tu tuga pušta korenje.

Da li je to zaista sudbina – ili izbor?

Iako Ribe nose karmički teret, to ne znači da su osuđene na nesreću. Njihova snaga je u ranjivosti, u sposobnosti da razumeju ono što drugi ignorišu. Kada nauče da postave granice i ne spašavaju ceo svet, njihova tuga se pretvara u mudrost. I tada više nisu žrtve – već vodiči.

Kako prepoznati da ste među njima

Ako ste često preosetljivi, imate osećaj da vas emocije preplavljuju, da vas ljudi ne razumeju, a snovi vam govore više nego stvarnost – moguće je da ste Ribe ili imate jak uticaj ovog znaka u natalnoj karti. Nije loše znati – jer razumevanje sopstvene prirode je prvi korak ka oslobađanju.

Ne moraš da znaš natalnu kartu napamet da bi prepoznao tugu koja ti se uvukla pod kožu. Ako se pronalaziš u ovome, nisi sam. Možda si rođen za tugu – ali to ne znači da moraš da je nosiš zauvek.

