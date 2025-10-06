Rođenim u ova 3 horoskopska znaka novac dolazi u neograničenim količinama – evo tačno kada

Ova 3 znaka Zodijaka doživljavaju milionski dobitak pre kraja godine
Foto:Krstarica/AI

Tri znaka ulaze u period kada novac dolazi sam – saznajte koji su i kad kreće talas.

Ako ste rođeni u jednom od sledeća tri horoskopska znaka, novac vam stiže u talasima – i to počinje već od 8. oktobra, kada se astrološki ciklus preokreće u vašu korist.

Zašto baš ova tri znaka imaju finansijski uzlet?

Zato što se planeta Jupiter – poznata kao planeta sreće i ekspanzije – kreće direktno kroz njihove astrološke kuće novca. To znači da se otvaraju prilike za zaradu, poklone, nasleđa, pa čak i neočekivane dobitke.

1. Bik – novac kroz stabilnost i vrednost

Bikovi od 8. oktobra ulaze u fazu kada se trud konačno isplaćuje. Ako ste ulagali u posao, nekretnine ili štednju – sad dolazi povrat.

  • Fokusirajte se na ono što već radite dobro
  • Ne menjajte pravac, već ga učvrstite
  • Očekujte poziv, ponudu ili bonus oko 12. oktobra

2. Lav – novac kroz vidljivost i priznanje

Lavovi će zablistati na poslu, u javnosti ili kroz kreativne projekte. Novac dolazi kao rezultat toga što vas drugi vide i cene.

  • Objavite ono što ste dugo krili
  • Prihvatite pohvale i ne umanjujte svoj doprinos
  • Oko 15. oktobra stiže nagrada – može biti i simbolična, ali važna

3. Strelac – novac kroz širenje i kontakte

Strelčevi će profitirati kroz ljude, putovanja i ideje. Ako ste razmišljali o promeni posla, sad je trenutak.

  • Umrežavanje donosi prilike
  • Putovanje može otvoriti vrata ka novim izvorima prihoda
  • Oko 20. oktobra stiže vest koja menja tok

Kako da maksimalno iskoristite ovaj period?

  1. Zapišite sve ideje koje vam dolaze – čak i one koje deluju ludo
  2. Ne ignorišite komplimente – oni su znak da ste na dobrom putu
  3. Ne odbijajte pomoć – može doći u obliku preporuke, poklona ili saveta
  4. Postavite sebi finansijski cilj – i pratite ga do kraja meseca

Šta da zapamtite ako ste Bik, Lav ili Strelac

Novac vam dolazi kad ste iskreni prema sebi. Ne morate da menjate sve – samo da prepoznate priliku kad se pojavi. Oktobar je vaš mesec, ali samo ako se pokrenete i kažete „da“ onome što vas zove.

