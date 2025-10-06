Rođenim u ova 3 horoskopska znaka novac dolazi u neograničenim količinama – evo tačno kada

Tri znaka ulaze u period kada novac dolazi sam – saznajte koji su i kad kreće talas.
Ako ste rođeni u jednom od sledeća tri horoskopska znaka, novac vam stiže u talasima – i to počinje već od 8. oktobra, kada se astrološki ciklus preokreće u vašu korist.
Zašto baš ova tri znaka imaju finansijski uzlet?
Zato što se planeta Jupiter – poznata kao planeta sreće i ekspanzije – kreće direktno kroz njihove astrološke kuće novca. To znači da se otvaraju prilike za zaradu, poklone, nasleđa, pa čak i neočekivane dobitke.
1. Bik – novac kroz stabilnost i vrednost
Bikovi od 8. oktobra ulaze u fazu kada se trud konačno isplaćuje. Ako ste ulagali u posao, nekretnine ili štednju – sad dolazi povrat.
- Fokusirajte se na ono što već radite dobro
- Ne menjajte pravac, već ga učvrstite
- Očekujte poziv, ponudu ili bonus oko 12. oktobra
2. Lav – novac kroz vidljivost i priznanje
Lavovi će zablistati na poslu, u javnosti ili kroz kreativne projekte. Novac dolazi kao rezultat toga što vas drugi vide i cene.
- Objavite ono što ste dugo krili
- Prihvatite pohvale i ne umanjujte svoj doprinos
- Oko 15. oktobra stiže nagrada – može biti i simbolična, ali važna
3. Strelac – novac kroz širenje i kontakte
Strelčevi će profitirati kroz ljude, putovanja i ideje. Ako ste razmišljali o promeni posla, sad je trenutak.
- Umrežavanje donosi prilike
- Putovanje može otvoriti vrata ka novim izvorima prihoda
- Oko 20. oktobra stiže vest koja menja tok
Kako da maksimalno iskoristite ovaj period?
- Zapišite sve ideje koje vam dolaze – čak i one koje deluju ludo
- Ne ignorišite komplimente – oni su znak da ste na dobrom putu
- Ne odbijajte pomoć – može doći u obliku preporuke, poklona ili saveta
- Postavite sebi finansijski cilj – i pratite ga do kraja meseca
Šta da zapamtite ako ste Bik, Lav ili Strelac
Novac vam dolazi kad ste iskreni prema sebi. Ne morate da menjate sve – samo da prepoznate priliku kad se pojavi. Oktobar je vaš mesec, ali samo ako se pokrenete i kažete „da“ onome što vas zove.
