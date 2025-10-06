Rođenim u ova 3 horoskopska znaka novac dolazi u neograničenim količinama – evo tačno kada

Tri znaka ulaze u period kada novac dolazi sam – saznajte koji su i kad kreće talas.

Ako ste rođeni u jednom od sledeća tri horoskopska znaka, novac vam stiže u talasima – i to počinje već od 8. oktobra, kada se astrološki ciklus preokreće u vašu korist.

Zašto baš ova tri znaka imaju finansijski uzlet?

Zato što se planeta Jupiter – poznata kao planeta sreće i ekspanzije – kreće direktno kroz njihove astrološke kuće novca. To znači da se otvaraju prilike za zaradu, poklone, nasleđa, pa čak i neočekivane dobitke.

1. Bik – novac kroz stabilnost i vrednost

Bikovi od 8. oktobra ulaze u fazu kada se trud konačno isplaćuje. Ako ste ulagali u posao, nekretnine ili štednju – sad dolazi povrat.

Fokusirajte se na ono što već radite dobro

Ne menjajte pravac, već ga učvrstite

Očekujte poziv, ponudu ili bonus oko 12. oktobra

2. Lav – novac kroz vidljivost i priznanje

Lavovi će zablistati na poslu, u javnosti ili kroz kreativne projekte. Novac dolazi kao rezultat toga što vas drugi vide i cene.

Objavite ono što ste dugo krili

Prihvatite pohvale i ne umanjujte svoj doprinos

Oko 15. oktobra stiže nagrada – može biti i simbolična, ali važna

3. Strelac – novac kroz širenje i kontakte

Strelčevi će profitirati kroz ljude, putovanja i ideje. Ako ste razmišljali o promeni posla, sad je trenutak.

Umrežavanje donosi prilike

Putovanje može otvoriti vrata ka novim izvorima prihoda

Oko 20. oktobra stiže vest koja menja tok

Kako da maksimalno iskoristite ovaj period?

Zapišite sve ideje koje vam dolaze – čak i one koje deluju ludo Ne ignorišite komplimente – oni su znak da ste na dobrom putu Ne odbijajte pomoć – može doći u obliku preporuke, poklona ili saveta Postavite sebi finansijski cilj – i pratite ga do kraja meseca

Šta da zapamtite ako ste Bik, Lav ili Strelac

Novac vam dolazi kad ste iskreni prema sebi. Ne morate da menjate sve – samo da prepoznate priliku kad se pojavi. Oktobar je vaš mesec, ali samo ako se pokrenete i kažete „da“ onome što vas zove.

