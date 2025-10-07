Romski horoskop upozorava: Ova 2 znaka dobijaju čudo, a jedan gubi ono najdragocenije!

Romski horoskop za oktobar donosi snažne poruke – mesec pred nama biće pun preokreta, neočekivanih darova i važnih lekcija.

Dok dva znaka dobijaju ono što su dugo prizivali, jedan znak mora da se suoči sa gubitkom koji otvara vrata novom početku.

Blizanci i Strelčevi dobijaju čudo

Ako ste rođeni u znaku Blizanaca ili Strelca, oktobar vam donosi darove koje niste mogli ni da zamislite.

– Pomirenja i pozivi koji menjaju tok života

– Ljubav iz prošlosti ili šansa za novi početak

– Otvaranje vrata koja su dugo bila zatvorena

Karte „Zvezda“ i „Poklon“ nagoveštavaju da je vreme da pustite kontrolu i dozvolite životu da vas iznenadi.

Rak gubi ono što mu je najdragocenije

Za znak Raka, oktobar donosi izazov. Pod uticajem karte „Gubitak“, Rakovi će morati da se suoče sa odlaskom, raskidom ili promenom koja boli. To može biti osoba, posao ili osećaj sigurnosti. Ali ovaj gubitak nije kazna – već prilika da se probudite i krenete putem koji vas vodi ka jačoj i autentičnijoj verziji sebe.

Poruka za sve znakove

Oktobar traži iskrenost i hrabrost. Tarot ne predviđa, već upozorava:

– Ne držite se za ono što vas više ne hrani

– Ako osećate da vas nešto vuče unazad, to je znak da treba da krenete napred

– Pustite staro da biste napravili prostor za novo

Dakle, biće ovo mesec pun preokreta i životnih izazova, a samo najhrabriji najsmeliji će isplivati.

