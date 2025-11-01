Romski horoskop za novembar: Jedan znak okitiće se zlatom, a jednom stiže zasluženi mir

Romski horoskop se ističe neverovatnom preciznošću predviđanja. U romskom horoskopu, kao i u nama poznatom astrološkom, postoji 12 znakova Zodijaka. Samo se datumi rođenja svake konstelacije razlikuju za nekoliko dana.

Evo što svaki znak čeka u novembru.

Kalež (21.01 — 19.02)

Početak meseca donosi znakove koji vam mogu pomoći da shvatite što je za vas istinski važno.

Obratite pažnju na detalje – na ljude koji vam se javljaju, situacije koje se ponavljaju ili osećanja koja se vraćaju.

Nakon 25.11. dopustite životu da se odvija svojim tempom. Ovo nije vrijeme za kontrolu, nego za poverenje u proces. Mir koji ćete osetiti kada to prihvatite bit će vaša najveća snaga.

Napa (20.02 – 20.03)

U prvoj polovini meseca mogli biste doći do spoznaje koja menja vaš pogled na neku situaciju.

Oko 10. novembra sledi razdoblje unutrašnjeg mira – trenutak u kojem shvatate da su odgovori već tu, samo ste ih ranije zanemarili.

Nakon 20. poslušajte intuiciju, čak i ako vas vodi u nepoznato. Ove odluke donose dugoročne koristi.

Bodež (21.03-20.04)

Nnovembar će vam pomoći da ojačate i postanete odlučniji. U prvim danima meseca mogli biste saznati nešto što menja vaše planove.

Pokušajte reagovati smireno – ono što sada otkrijete pomoći će vam da jasno vidite sledeće korake.

Do kraja meseca dolazi važan trenutak koji vas potiče da promenite način delovanja i otvorite se novom pristupu životu.

Venac (21.04-20.05)

Prva sedmica meseca, posebno razdoblje od 3. do 9.11., donosi znakove koji dolaze kroz ljude, prirodu ili snove. Obratite pažnju na poruke koje se ponavljaju.

11.11. izrazite želju – energija tog dana podupire ostvarenje namera.

Oko 17. pokažite saosećanje i pomozite nekome ko vam se obrati. Taj čin imat će dublji učinak nego što mislite.

Sveća (21.05-20.06)

Ovaj mesec poziva vas na smirivanje i introspekciju. Mlad Mesec 20.11. donosi priliku da dobijete jasniji uvid u nešto što vas dugo muči.

Od 21. nadalje, odgovori dolaze spontano – kroz mirne trenutke, razgovore ili situacije koje vas podsećaju na ono što istinski želite. Usporite ritam i dopustite da vam se slika posloži sama od sebe.

Točak (21.06-21.07)

Oko 14.11. očekujte iznenadnu promenu – može biti povezana s poslom, planovima ili odnosima.

Nešto što ste smatrali sigurnim moglo bi se neočekivano promeniti, ali će vam to otvoriti vrata novim mogućnostima.

Kraj meseca donosi smirenje – intuitivno ćete znati što trebate učiniti, bez potrebe za preteranim analiziranjem.

Zvezda (22.07-22.08)

Između 5. i 9.11. mogli biste dobiti novu ideju ili uvid koji menja vaš pogled na postojeći projekt.

U razdoblju od 14. do 18. važno je dovršiti ono što ste započeli – sada imate jasniju viziju i snagu da to privedete kraju.

Nakon 25. posvetite se stvarima koje vas umiruju – porodični trenuci, razgovori ili vreme provedeno u prirodi vratiće vam unutrašnju ravnotežu.

Zvono (23.08-22.09)

Od 7. do 11.11. mogli biste dobiti vest, poruku ili jasan znak koji vam pokazuje smer.

Od 16. do 19. pokušajte više slušati nego govoriti – pravi uvidi dolaze iz onoga što ljudi ne kažu direktno.

Nakon 24. priuštite sebi dan mira i odmora. Biće vam lakše da čujete vlastite misli i prepoznate što vam uistinu treba.

Novčić (23.09-22.10)

Od 5. do 9.11. moguć je iznenadni finansijski priliv – nagrada, povrat novca ili prilika za dodatnu zaradu.

Od 12. do 16. budite oprezni s potrošnjom i ne donosite nagle odluke. Nakon 25. ulaganje u obrazovanje ili razvoj vještina pokazat će se korisnim.

To što sada naučite imat će konkretan učinak već početkom iduće godine.

Dugi bodež (23.10. – 21.11.)

Između 9. i 14.11. mogli biste jasno osetiti kad nešto nije iskreno – verujte svom osećanju.

Od 20. do 24. vaša reč ili gesta mogu imati veći učinak nego što očekujete. Ono što izgovorite u pravo vreme može promeniti tok situacije.

Nakon 28. odmaknite se od svega što vam više ne donosi mir. Oslobađanjem prostora otvarate vrata novim mogućnostima.

Sekira (22.11-21.12)

Novembar će vas podstaći da proverite koliko ste spremni ostati strpljivi.

Od 5. do 9. obratite pažnju na znakove iz okoline – priroda i okolnosti pokazuju kada je pravi trenutak za delovanje.

Oko 15. nemojte forsirati promene.

Nakon 22. pronađite mir kroz jednostavne trenutke – tiha veče, šetnja ili vreme za sebe pomoći će vam da se napunite energijom.

Potkova (22.12. – 20.01.)

Od 7. do 12.11. možete osetiti podrku porodice ili pronaći nešto što vam vraća osećaj sigurnosti.

Oko 18. obratite pažnju na intuiciju – ona će vam pomoći da izbjegnete nepotrebne troškove ili nesporazume.

Nakon 25. unesite male promene u prostor u kojem boravite. I najmanji detalj može poboljšati vaše raspoloženje i stvoriti osećaj stabilnosti.

(Krstarica/Atma)

