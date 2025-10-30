Ruski astrolog Bogdanov upozorava da će 2026. godina biti beskrajni „petak 13.“ za neke znakove!

2026. godina kao beskrajni „petak 13“: Ko su najveći gubitnici?
Prema prognozi ruskog astrologa Bogdanova, 2026. godina donosi atmosferu stalnih iskušenja i nepredvidivih obrta. Planetarni tranziti Saturna, Plutona i Urana stvaraju osećaj produženog „petka 13“, kada se nizaju problemi i nesreće. Dok će neki znakovi pronaći šansu za transformaciju, tri znaka biće pod najvećim pritiskom: Bik, Rak i Lav.
Bik: Stabilnost na udaru
Bikovi, koji inače teže sigurnosti i materijalnoj stabilnosti, suočiće se sa neočekivanim troškovima, stagnacijom u karijeri i osećajem izdaje od bliskih saradnika. Saturn i Pluton pogađaju polja finansija, pa će mnogi Bikovi morati da nauče lekciju o fleksibilnosti i štednji. Saveti: izbegavajte rizične investicije, konsultujte stručnjake i ne donosite odluke vođeni tvrdoglavošću, prenosi stil.kurir.rs.
Rak: Emocionalni lomovi sa materijalnim posledicama
Rakovi ulaze u godinu u kojoj će porodični sukobi i emotivne krize imati direktne finansijske posledice. Mogući su sporovi oko nasledstva, kredita ili imovine, a odluke pod pritiskom mogu biti skupe. Saveti: uredite dokumentaciju na vreme, potražite podršku i ne preuzimajte obaveze koje prevazilaze vaše mogućnosti.
Lav: Bankrot ega i računa
Lavovi, poznati po raskošnom stilu života, mogli bi da dožive finansijski kolaps i javne sramote. Oni koji su živeli iznad svojih mogućnosti rizikuju gubitak sponzora, ugovora ili klijenata. Saveti: smanjite luksuzne izdatke, napravite realan budžet i pregovarajte o dugovima pre nego što bude kasno.
Ostali znaci: Kratki pregledi
Devica: previše analize, moguće zdravstvene tegobe.
Škorpija: transformacije kroz tajne odnose, rizik od gubitaka.
Jarac: test liderstva i institucionalnih promena.
Kako preživeti astrološke turbulencije 2026.
Finansijska revizija: pregledajte račune, ugovore i investicije.
Priprema za nepredviđeno: kreirajte hitan fond i obezbedite osiguranje.
Emocionalna higijena: razgovarajte sa savetnikom, ne potiskujte osećanja.
Skromnost i fleksibilnost: smanjite troškove i budite spremni na promene.
Mreža podrške: prijatelji i saradnici mogu biti ključni u kriznim trenucima.
2026. će biti godina velikih testova. Bikovi, Rakovi i Lavovi moraće da pokažu otpornost, mudrost i spremnost na promene kako bi izbegli najteže posledice.
