Ruski astrolog otkriva kako da privučete novac, uspeh i sreću – već u naredna 2 meseca

Ruski astrolog otkriva trik za privlačenje novca, sreće i uspeha – bez komplikovanih rituala
Ako želite da privučete novac, uspeh i sreću u naredna dva meseca, ruski astrolog savetuje da svakog jutra izgovorite jednu jednostavnu rečenicu: „Danas biram da mi život ide u korist.“ Ova afirmacija, u kombinaciji sa malim ritualima, može pokrenuti lavinu pozitivnih promena.
Šta tačno savetuje ruski astrolog?
Ruski astrolog Pavel Globa tvrdi da je ključ u svakodnevnim mikro-pomeranjima pažnje. Umesto da se fokusirate na ono što nemate, on predlaže da svakog jutra uradite tri stvari:
- Izgovorite afirmaciju naglas, sa osećajem.
- Zamislite sebe kako već živite ono što želite.
- Uradite jednu konkretnu akciju – makar malu – koja vas približava cilju.
Ova praksa, kaže Globa, menja energetski tok i privlači ono što vam nedostaje.
Kako da privučete novac u naredna 2 meseca?
Svako jutro započnite sa rečenicom: „Novac mi dolazi lako i u pravom trenutku.“ Zatim:
- Stavite novčić u džep sa zahvalnošću.
- Ne odbijajte sitne prilike – svaka nosi potencijal.
- Izbegavajte rečenice tipa „Nemam dovoljno“ – menjajte ih sa „Učim da primam više.“
Globa tvrdi da novac ne dolazi samo kroz posao, već i kroz odnose, ideje i slučajne susrete.
Kako da privučete sreću bez da čekate sudbinu?
Sreća se, prema ruskom astrologu, ne čeka – ona se poziva.
Koraci:
- Svakog dana napišite jednu stvar zbog koje ste zahvalni.
- Izbegavajte ljude koji vam crpe energiju.
- Pravite male planove koji vas raduju – čak i ako su banalni.
Sreća je stanje koje se neguje, a ne poklon koji se dobija.
Kako da privučem uspeh bez da se pretrpim obavezama?
Uspeh dolazi kad prestanete da ga jurite kao dokaz vrednosti. Umesto toga:
- Fokusirajte se na ono što radite dobro – makar to bila sitnica.
- Povežite se sa ljudima koji vas inspirišu.
- Ne radite sve sami – delegirajte makar jednu stvar nedeljno.
Globa kaže da uspeh voli one koji znaju da se odmore i kažu „ne“ kad treba.
Šta da radite već danas?
- Izgovori afirmaciju ujutru.
- Uradi jednu malu stvar koja ti donosi radost.
- Prestani da ponavljaš „nemam“ – počni da govoriš „biram“.
- Zapiši zahvalnost.
- Ne ignoriši sitne prilike – one su seme velikih promena.
