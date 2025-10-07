Ruski astrolog otkriva: Kraj oktobra donosi nezamislivo bogatstvo – ova 3 znaka plivaju u novcu 

Kraj oktobra donosi snažan finansijski preokret za tri horoskopska znaka – ruski astrolog otkriva ko ulazi u period obilja i kako da iskoristi priliku. Da li ste među njima?

Astrološka prognoza iz Rusije uzburkala je javnost – kraj oktobra donosi snažan energetski talas koji pokreće novčane tokove, ali samo za tri horoskopska znaka. Zvezde se poravnavaju na način koji se retko viđa, a oni koji su pod njihovom zaštitom mogu očekivati iznenadne prilive novca, poslovne uspehe i finansijsku stabilnost.

Ako ste među njima, ovo je trenutak koji može promeniti vaš život.

Ova 3 znaka plivaju u novcu krajem oktobra:

Bik – Novac kroz trud i stabilnost

Bikovi ulaze u period kada se sav njihov trud konačno isplaćuje. Zahvaljujući snažnom uticaju Venere i Jupitera, mogu očekivati povišice, bonuse, pa čak i dobitke kroz investicije. Finansijska sigurnost dolazi kroz stabilne izvore, ali i kroz iznenadne prilike koje ne treba ignorisati.

Lav – Sjaj u karijeri donosi novac

Lavovi blistaju krajem oktobra. Sunce im daje moć, a Mars energiju da pokrenu projekte koji donose profit. Moguće su ponude koje menjaju tok karijere, dodatni prihodi ili čak nasledstvo. Finansijska korist dolazi kroz javni uspeh.

Strelac – Novac stiže iznenada

Strelčevi ulaze u fazu ekspanzije. Jupiter, njihov vladar, aktivira polje finansija, donoseći prilike iz inostranstva, online zaradu ili neočekivane poklone. Moguće je da će se pojaviti nova poslovna ideja koja će doneti ozbiljan prihod.

Ako ste Bik, Lav ili Strelac – zvezde vam šalju nebeski dar krajem oktobra. Novac, prilike i uspeh dolaze iz pravca koji niste očekivali. Iskoristite ovaj period mudro, jer ovakva astrološka konfiguracija se ne ponavlja često.

