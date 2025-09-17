Ruski astrolog otkriva: Kraj septembra donosi gomilu novca – ali samo za ova 3 znaka

Tri znaka ulaze u fazu iznenadnog novčanog preokreta – proveri da li si među njima.

Kraj septembra ne donosi samo hladnije jutro i miris zimnice – već i ozbiljan finansijski pomak za tri horoskopska znaka. Ruski astrolog Pavel Globa tvrdi da će se novac pojaviti tamo gde ga niste tražili, ali samo ako ste rođeni u jednom od sledećih znakova.

Blizanci – novac kroz komunikaciju i mrežu poznanstava

Blizanci, vreme je da se raspričate. Kraj meseca donosi priliku kroz razgovore, preporuke i kontakte koje ste možda zaboravili. Globa savetuje da budete aktivni na mrežama, u inboxu i na kafi – novac dolazi kroz ljude, ne kroz tišinu.

Lav – prilika koja traži hrabrost

Lavovi, vama se smeši ponuda koju ćete prvo odbiti – jer deluje previše riskantno. Ali ako se usudite, kraj septembra vam donosi neočekivanu zaradu kroz projekat, javni nastup ili čak prodaju nečega što ste dugo držali „za sebe“. Globa poručuje: ne budite skromni, budite Lav.

Ribe – intuicija vodi do novca

Ribe, vaša sposobnost da „osetite“ stvari biće ključna. Kraj meseca donosi priliku kroz snove, znakove i neobične susrete. Možda ćete se naći na pravom mestu u pogrešno vreme – ali baš to će vam doneti novac. Globa savetuje da ne ignorišete unutrašnji glas.

A šta ako niste među ovim znakovima?

Ne brinite – ova prognoza ne znači da ste zaboravljeni. Ako ste u kontaktu s Blizancima, Lavom ili Ribama, možda se i vama nešto prelije. Ponekad je sreća zarazna.

Horoskop nije garancija, ali kad se poklopi sa stvarnim životom – vredi obratiti pažnju. Ako ste među ovim znakovima, ne ignorišite prilike koje dolaze krajem meseca. A ako niste – budite tu za one koji jesu. Možda se baš tu krije vaš deo kolača.

