Ruski astrolog otkriva – za 3 znaka od 20. maja stiže olakšanje i ozbiljan novac sve do kraja leta

Astrološki uvid za maj – ruski astrolog tvrdi da od 20. maja tri horoskopska znaka konačno skidaju teret sa leđa. Period stezanja kaiša polako se završava, a do kraja leta novac počinje da pristiže iz nekoliko pravaca odjednom. Ko su srećnici i šta ih čeka?

Astrološki uvid za maj koji menja igru

Posle meseci u kojima su računi rasli brže od prihoda, planetarni raspored okreće leđa štednji iz nužde. Astrološki uvid za maj donosi tri imena koja će prva osetiti olakšanje. Reč je o znacima čiji su vladari u povoljnom aspektu sa Jupiterom i Venerom, što po ruskoj školi astrologije znači priliv kroz posao, nasledstvo ili neočekivanu ponudu.

Lav: kraj iscrpljujućeg perioda i povratak ponosa

Lavovi prvi dobijaju zeleno svetlo. Sunce, njihov vladar, posle 20. maja stupa u harmoničan ugao sa Jupiterom u Biku, pa se vrata otvaraju upravo tamo gde su bila zakucana mesecima. Očekuje ih napredovanje na poslu, dugo odlagana isplata ili poslovni dogovor koji su odavno otpisali.

Ovaj period finansijskog olakšanja donosi i mirniji san. Lavovi prestaju da broje šta će prvo platiti, a šta odložiti za sledeći mesec. Do avgusta stiže prilika za dodatni izvor prihoda, najčešće kroz honorarni angažman ili saradnju sa nekim iz inostranstva.

Šta tačno donosi majska astrološka prognoza

Majska astrološka prognoza najavljuje stabilizaciju za tri znaka kroz konkretne novčane priliv: povraćaj duga, neočekivanu nagradu ili ponudu posla sa boljim uslovima. Efekat traje sve do kraja avgusta.

Vaga: ravnoteža u novčaniku posle dugog disbalansa

Vagama se vraća ono što su davale godinama. Venera ulazi u njihov sektor zarade i pokreće lavinu malih, ali stalnih prihoda. Nema senzacije i lutrije, ali ima nečeg zdravijeg, redovnog priliva koji konačno prelazi crtu odlazaka.

Pripadnici ovog znaka u maju će dobiti priliku da prodaju nešto što su odavno hteli da se reše, najčešće stan, automobil ili kolekciju. Cena će ih iznenaditi naviše. Olakšanje za tri znaka kod Vaga ide ruku pod ruku sa rešavanjem starog pravnog spora oko novca.

Strelac: putovanje koje se isplati u svakom smislu

Strelčevima Jupiter, njihov matični vladar, šalje pojačanje iz Bika. Posle 20. maja stiže poziv koji menja finansijsku sliku do leta. Može biti reč o seminaru u inostranstvu, ponudi za rad na daljinu ili kupcu koji se vraća sa znatno boljom cenom.

Strelčevi često greše tako što odbijaju prvu ponudu misleći da će sledeća biti veća. Ovog puta, savet je suprotan. Prihvatite ranije, jer drugi talas dolazi tek na jesen i pod lošijim uslovima. Astrolog upozorava da se prilika ne ponavlja dva puta u istoj sezoni.

Kako iskoristiti period finansijskog olakšanja

Napravite spisak dugova i krenite od najmanjeg, ne najvećeg

Odvojite deset odsto svakog priliva pre nego što počnete da trošite

Ne ulazite u nove kredite dok ne zatvorite stare

Izbegavajte deljenje vesti o novcu sa svima oko sebe

Ruski astrolozi naglašavaju da povoljan tranzit ne radi sam. Ako i dalje gledate u stranu kada stigne ponuda, planeta će je proslediti nekom drugom. Veliki novac do leta stiže onima koji se aktiviraju, a ne onima koji čekaju znak sa neba dva puta.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com